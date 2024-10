L'activiste Starboard à l'abordage de Pfizer

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'action Pfizer a reculé de plus de 13% au cours de l'année écoulée et de moitié depuis ses sommets de l'ère Covid-19.

Selon le Journal, Starboard a également approché Ian Read, CEO de Pfizer jusqu'en 2019, et Frank D'Amelio, directeur financier jusqu'en 2021, et tous deux ont manifesté de l'intérêt pour le projet de l'investisseur activiste.

(AOF) - Pfier est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que le Wall Street Journal a rapporté que l'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation d'environ 1 milliard de dollars dans son capital. Il souhaite que le fabricant de médicaments procède à des changements pour redresser sa performance, mais aucun détail supplémentaire concernant les plans de Starboard Value n'est connu.

