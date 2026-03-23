L'activiste Elliott prend une participation de plusieurs milliards de dollars dans Synopsys, selon une source

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L'investisseur activiste Elliott Investment Management a réalisé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans la société d'automatisation de la conception électronique Synopsys SNPS.O ,estimant que l'éditeur de logiciels a la possibilité d'augmenter ses ventes et d'améliorer ses marges, a déclaré une personne familière avec le sujet.

Synopsys, basée à Sunnyvale en Californie et évaluée à plus de 80 milliards de dollars, est depuis des décennies l'un des principaux fournisseurs de logiciels utilisés pour déterminer comment agencer les dizaines de milliards de transistors qui composent les puces d'entreprises telles que Advanced Micro Devices AMD.O et Nvidia NVDA.O .

La société a nommé Sassine Ghazi au poste de directeur général en janvier 2024.

"Le conseil d'administration et l'équipe de direction de Synopsys s'engagent régulièrement avec nos actionnaires sur une série de questions et apprécient leur contribution", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.

Le fonds spéculatif devrait s'engager auprès de Synopsys pour pousser l'entreprise à gagner plus d'argent avec ses logiciels et ses services, a déclaré la source, qui ne peut pas commenter publiquement les discussions privées.

Le cours de son action a chuté de 12,15 % cette année, tandis que son rival Cadence Design Systems CDNS.O a perdu 8,5 % au cours de la même période.

Elliott a déclaré au Wall Street Journal, qui a été le premier à faire état de l'investissement, qu'il existe une "opportunité claire pour que les performances financières de Synopsys reflètent plus complètement la valeur qu'elle délivre." L'associé directeur d'Elliott, Jesse Cohn, a déclaré au journal que "l'IA entraînant un changement radical dans la complexité des puces et les investissements en capital, Synopsys est particulièrement bien placé pour tirer parti de cette croissance".

Elliott n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Nvidia, un client de Synopsys, a révélé en décembre qu' il avait investi 2 milliards de dollars dans l'entreprise dans le cadre d'un accord pluriannuel élargi visant à développer conjointement de nouveaux outils pour la conception de produits dans tous les secteurs en utilisant sa technologie d'IA.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré au début du mois que l'IA créera des emplois au lieu d'en supprimer.

Elliott, fondé en 1977 par l'investisseur milliardaire Paul Singer et basé à West Palm Beach, en Floride, est l'un des investisseurs activistes les plus actifs au monde , ayant récemment investi dans Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N , Align Technology ALGN.O et le chargeur japonais Mitsui OSK 9104.T .