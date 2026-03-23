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L'activiste Elliott prend une participation de plusieurs milliards de dollars dans Synopsys, selon le WSJ
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 00:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec plus de détails, commentaire de Synopsys au paragraphe 4 et contexte)

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a un investissement de plusieurs milliards de dollars dans Synopsys SNPS.O , a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Elliott a l'intention de s'engager auprès de Synopsys pour pousser l'entreprise à gagner plus d'argent avec ses logiciels et ses services, selon le rapport.

Il existe une "opportunité évidente pour que les performances financières de Synopsys reflètent davantage la valeur qu'elle offre", a déclaré Jesse Cohn, associé directeur d'Elliott, au Journal, ajoutant que "l'IA entraînant un changement radical dans la complexité des puces et l'investissement en capital, Synopsys est particulièrement bien placée pour bénéficier de cette croissance"

"Le conseil d'administration et l'équipe de direction de Synopsys s'engagent régulièrement avec nos actionnaires sur une série de questions et apprécient leur contribution", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.

Elliott n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

La société californienne Synopsys, évaluée à plus de 80 milliards de dollars, est depuis des décennies l'un des principaux fournisseurs de logiciels utilisés pour déterminer comment agencer les dizaines de milliards de transistors qui composent les puces de sociétés telles qu'Advanced Micro Devices

AMD.O et Nvidia NVDA.O , qui ont investi l'an dernier 2 milliards de dollars dans Synopsys.

Elliott estime que Synopsys peut augmenter ses ventes et améliorer ses marges pour se rapprocher de celles de Cadence Design Systems CDNS.O , son plus proche rival, ajoute le rapport.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
201,3300 USD NASDAQ -1,92%
CADENCE DESIGN
283,9000 USD NASDAQ -1,22%
NVIDIA
172,7000 USD NASDAQ -3,28%
SYNOPSYS
420,3200 USD NASDAQ -1,85%
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