 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 878,50
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'activiste Ancora applaudit la décision de CSX de remplacer son directeur général
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 19:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la déclaration, le contexte de la campagne dans les paragraphes 3-8, la signature) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Ancora Holdings s'est félicité lundi de l'annonce du remplacement du directeur général de l'opérateur ferroviaire CSX

CSX.O et a déclaré s'attendre à ce que son successeur trouve un partenaire pour une fusion. CSX a déclaré lundi qu'il avait remplacé le directeur général Joe Hinrichs par Steve Angel après qu'Ancora ait fait pression sur CSX pour qu'il cherche à fusionner ou à trouver un autre dirigeant. Ancora a déclaré en août qu'il serait prêt à mener une course aux procurations pour obtenir ces changements, estimant que CSX est celui qui a le plus à perdre suite à l'annonce en juillet de l'acquisition par Union Pacific

UNP.N de Norfolk Southern NSC.N pour un montant de 85 milliards de dollars.

Cette fusion créerait le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre aux États-Unis et remodèlerait le transport des marchandises, des céréales aux automobiles, à travers le pays.

"Bien que Steve Angel ne soit pas un cheminot de métier, son expérience en matière de fusions et d'acquisitions et ses antécédents en matière de création de valeur indiquent que sa nomination est un premier pas dans la bonne direction pour CSX", a déclaré Ancora.

Le cabinet a ajouté qu'il s'attendait à ce que M. Angel et le conseil d'administration soient plus proactifs dans l'augmentation de la valeur pour les actionnaires et dans l'identification d'un partenaire prêt à fusionner.

"Avec un leadership renouvelé, nous prévoyons que M. Angel évaluera l'ensemble de l'équipe de direction afin de restaurer l'excellence opérationnelle qui a été un élément clé du succès passé de CSX", a déclaré Ancora dans un communiqué. Ancora, qui détenait une petite participation dans CSX le mois dernier, a déclaré lundi qu'elle continuait d'acheter des actions de CSX et qu'elle espérait que la direction de l'entreprise avait été renforcée. La société n'a pas souhaité faire de commentaire.

Ancora a été particulièrement critique à l'égard du ratio d'exploitation de CSX, une mesure de l'efficacité de l'industrie, qui a augmenté pendant le mandat de Hinrichs, reflétant une efficacité moindre.

La société d'investissement a également déclaré que les commentaires du président américain Donald Trump sur les avantages d'un chemin de fer transcontinental et le soutien à la fusion prévue entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern

NSC.N pourraient laisser présager d'autres transactions dans le secteur.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CSX
35,1750 USD NASDAQ +3,43%
NORFOLK SOUTHERN
298,790 USD NYSE +0,41%
UNION PACIFIC
235,620 USD NYSE +0,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank