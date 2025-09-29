L'activiste Ancora applaudit la décision de CSX de remplacer son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la déclaration, le contexte de la campagne dans les paragraphes 3-8, la signature) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Ancora Holdings s'est félicité lundi de l'annonce du remplacement du directeur général de l'opérateur ferroviaire CSX

CSX.O et a déclaré s'attendre à ce que son successeur trouve un partenaire pour une fusion. CSX a déclaré lundi qu'il avait remplacé le directeur général Joe Hinrichs par Steve Angel après qu'Ancora ait fait pression sur CSX pour qu'il cherche à fusionner ou à trouver un autre dirigeant. Ancora a déclaré en août qu'il serait prêt à mener une course aux procurations pour obtenir ces changements, estimant que CSX est celui qui a le plus à perdre suite à l'annonce en juillet de l'acquisition par Union Pacific

UNP.N de Norfolk Southern NSC.N pour un montant de 85 milliards de dollars.

Cette fusion créerait le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre aux États-Unis et remodèlerait le transport des marchandises, des céréales aux automobiles, à travers le pays.

"Bien que Steve Angel ne soit pas un cheminot de métier, son expérience en matière de fusions et d'acquisitions et ses antécédents en matière de création de valeur indiquent que sa nomination est un premier pas dans la bonne direction pour CSX", a déclaré Ancora.

Le cabinet a ajouté qu'il s'attendait à ce que M. Angel et le conseil d'administration soient plus proactifs dans l'augmentation de la valeur pour les actionnaires et dans l'identification d'un partenaire prêt à fusionner.

"Avec un leadership renouvelé, nous prévoyons que M. Angel évaluera l'ensemble de l'équipe de direction afin de restaurer l'excellence opérationnelle qui a été un élément clé du succès passé de CSX", a déclaré Ancora dans un communiqué. Ancora, qui détenait une petite participation dans CSX le mois dernier, a déclaré lundi qu'elle continuait d'acheter des actions de CSX et qu'elle espérait que la direction de l'entreprise avait été renforcée. La société n'a pas souhaité faire de commentaire.

Ancora a été particulièrement critique à l'égard du ratio d'exploitation de CSX, une mesure de l'efficacité de l'industrie, qui a augmenté pendant le mandat de Hinrichs, reflétant une efficacité moindre.

La société d'investissement a également déclaré que les commentaires du président américain Donald Trump sur les avantages d'un chemin de fer transcontinental et le soutien à la fusion prévue entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern

NSC.N pourraient laisser présager d'autres transactions dans le secteur.