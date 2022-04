L’activisme actionnarial démarre 2022 en trombe

(NEWSManagers.com) - 73 nouvelles campagnes ont été lancées dans le monde au premier trimestre. Un record, selon le rapport trimestriel de la banque Lazard.

En pente douce ces trois dernières années, l’activisme actionnarial repart sur les chapeaux de roue. Le premier trimestre 2022 a été le plus actif de l’histoire en la matière, malgré un ralentissement constaté après l’invasion de l’Ukraine, puisque 73 nouvelles campagnes ont été lancées dans le monde, selon le rapport trimestriel de la banque Lazard sur le sujet. Le capital déployé à cette occasion, soit 15,8 milliards de dollars (14,6 milliards d’euros), représente déjà 40% des montants investis l’an dernier.

Avec 15 nouvelles campagnes, l’Europe enregistre une hausse de 50% de l’activité sur un an. Les entreprises françaises ont été ciblées sur le trimestre «de manière disproportionnée», puisqu’elles représentent 27% des entreprises européennes, près du triple du niveau habituel, note Lazard. L’étude comptabilise notamment les critiques de Mirova à l’égard du gestionnaire de maisons de retraite Orpea et celles de Clearway Capital à l’encontre de TotalEnergies et de sa présence en Russie.

«Le potentiel d'interaction accrue entre le capital-investissement et l'activisme attire l'attention», relève Lazard. Les activistes n’hésitent plus à s’associer à des fonds de private equity pour soumettre des offres d’achat, comme Elliott avec Vista Equity pour acquérir Citrix, et avec Brookfield pour acheter Nielsen.