L'actionnaire de STAAR, Broadwood, s'oppose à l'offre de rachat d'Alcon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Broadwood Partners, le principal actionnaire de STAAR Surgical STAA.O , a déclaré mardi qu'il avait l'intention de voter contre le projet d'acquisition de la société par Alcon ALCC.S , estimant que l'offre du groupe suisse de soins ophtalmologiques ne reflétait pas les récentes améliorations financières de STAAR.

La société d'investissement, qui détient une participation de 27,5 % dans STAAR, s'est déclaré déçu par le conseil d'administration de STAAR, qui a choisi de vendre la société sans processus de vente complet, et l'a exhorté à reconsidérer sa recommandation de l'offre.

Il a également fait part de ses préoccupations quant au calendrier de l'opération proposée par rapport à la publication prochaine d'un essai clinique.