L'actionnaire activiste Jana Partners exhorte Six Flags à envisager une vente, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fonds spéculatif militant Jana Partners exhorte l'exploitant de parcs d'attractions Six Flags Entertainment FUN.N à envisager une cession, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
L'action Six Flags a progressé de 5,6 % dans les échanges après la clôture de la Bourse à la suite de cette information.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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