L'actionnaire activiste Jana Partners exhorte Six Flags à envisager une vente, selon le WSJ

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Le fonds spéculatif militant Jana Partners exhorte l'exploitant de parcs d'attractions Six Flags Entertainment FUN.N à envisager une cession, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'action Six Flags a progressé de 5,6 % dans les échanges après la clôture de la Bourse à la suite de cette information.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.