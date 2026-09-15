L'action Trustpilot au Royaume-Uni chute à son plus bas niveau depuis plus de cinq mois alors que l'entreprise maintient ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Le titre de la plateforme d'avis en ligne Trustpilot TRST.L s'effondre de 20,2 % à 209 pence, et s'apprête à connaître sa pire journée depuis le 24 mars si cette baisse se confirme

** Le titre est le plus gros perdant de l'indice des valeurs moyennes .FTMC et atteint son plus bas niveau depuis le 9 avril

** La société maintient ses prévisions pour l’exercice 2026 inchangées, malgré une hausse de 22 % de son chiffre d’affaires au premier semestre et une progression de 46 % de son résultat opérationnel

** L'action avait déjà perdu 10 % en juillet après que la société eut confirmé ses prévisions annuelles

** Le résultat opérationnel ajusté de Trustpilot au premier semestre a reculé de 2,6 % à 26,3 millions de dollars, contre une estimation consensuelle établie par la société à 27 millions de dollars

** L'action TRST affiche une hausse de 33,6 % depuis le début de l'année, tandis que l' .FTMC recule de 0,4 %