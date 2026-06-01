L'action Summit chute alors que les inquiétudes concernant les patients âgés assombrissent les données d'un essai clinique sur le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'ensemble du texte afin d'y inclure des détails sur le revirement de l'action) par Christy Santhosh

L'action de Summit Therapeutics SMMT.O a chuté de 11%, effaçant ses gains enregistrés avant l'ouverture du marché, les inquiétudes concernant la faiblesse des bénéfices en termes de survie globale chez les patients âgés l'emportant sur les solides résultats des essais de phase avancée de son médicament expérimental contre le cancer du poumon .

Dans une étude comparative menée en Chine, les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules squameux avancé qui ont reçu de l'ivonescimab et une chimiothérapie ont survécu en moyenne 27,9 mois, contre 23,7 mois pour ceux qui ont reçu du Tevimbra et une chimiothérapie.

À première vue, les données de l'essai ont été un succès, "les données de survie globale dépassant même les attentes les plus élevées des investisseurs", a déclaré Cory Kasimov, analyste chez Evercore.

Au moins trois sociétés de courtage ont toutefois fait part de leurs inquiétudes quant à l'efficacité de l'ivonescimab chez les patients de tous âges après que les données de l'essai — présentées lors du congrès de l'American Society of Clinical Oncology à Chicago par Akeso 9926.HK , le partenaire chinois de Summit — ont montré un signal de survie plus faible chez les patients âgés de 65 ans et plus.

L'amélioration médiane de la survie globale de 4,2 mois semblait inférieure à ce que suggérait le rapport de risque, a déclaré Faisal Khurshid, analyste chez Jefferies.

Le rapport de risque compare le risque qu'un événement, tel que la progression de la maladie ou le décès, survienne dans un groupe par rapport à un autre sur une période donnée.

Les experts ont également remis en question la transposabilité des données de l'essai chinois à une population mondiale, la sélection des patients et l'efficacité chez les patients âgés.

Summit détient les droits sur le médicament aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Japon dans le cadre d'un accord d'une valeur pouvant atteindre 5 milliards de dollars, tandis qu'Akeso conserve les droits pour la Chine et le reste du monde.

M. Khurshid a déclaré que les investisseurs se concentreraient probablement sur la question de savoir si des bénéfices similaires pouvaient être reproduits dans des essais cliniques mondiaux, en particulier aux États-Unis et en Europe.

L'action Summit a chuté de 7,2% à 16,29 dollars lors des échanges de l'après-midi.

Par ailleurs, l'action de Revolution Medicines RVMD.O , qui a également présenté des données de phase avancée lors de la réunion, a progressé de 3,7% à 163,71 dollars.

Dans un essai portant sur des patients atteints d'un cancer du pancréas avancé ayant échoué à un cycle de chimiothérapie, le comprimé à prise unique quotidienne de Revolution, le daraxonrasib, a doublé la survie par rapport à la chimiothérapie standard.

Sean McCutcheon, analyste chez Raymond James, a qualifié les résultats de survie globale du daraxonrasib de "coup de maître" et a déclaré qu'il s'attendait à une adoption rapide et généralisée chez les patients atteints d'un cancer du pancréas avancé.