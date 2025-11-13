L'action Sally Beauty en hausse après des résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du distributeur de produits de beauté Sally Beauty SBH.N ont augmenté de 11% à 16,31 dollars

** Le bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre s'élève à 55 cents, contre des estimations de 47 cents - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires net de 947,1 millions de dollars par rapport aux estimations de 932,9 millions de dollars

** Prévisions de chiffre d'affaires net pour l'exercice 26 dans une fourchette de 3,71 milliards de dollars à 3,77 milliards de dollars, contre des estimations de 3,73 milliards de dollars

** Prévisions du BPA annuel ajusté dans la fourchette de 2,00 $ à 2,10 $ contre des estimations de 2,01 $

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 73,5 % depuis le début de l'année