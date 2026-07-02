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L'action Roche portée par les bons résultats d'un nouvel anticancéreux
information fournie par AOF 02/07/2026 à 12:17

(Zonebourse.com) - L'action Roche signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SMI jeudi à la Bourse de Zurich suite à la présentation des résultats d'un essai clinique d'un nouveau traitement du cancer du poumon, un développement important pour le laboratoire suisse qui renforce ainsi sa franchise dans l'oncologie ciblée.

Peu avant 12h00, le titre prend 1,8%, soit la troisième meilleure performance de l'indice helvétique, alors que son indice sectoriel en Europe avance de 1,5%.

Avec cette progression, Roche - première capitalisation suisse - augmente sa valorisation boursière de quelque 5 milliards de francs pour la porter à 262 milliards.

Une nouvelle molécule contre les pronostics les plus sombres

Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le géant pharmaceutique a annoncé des résultats cliniques positifs de phase III pour son traitement expérimental divarasib, qui a démontré une efficacité supérieure aux thérapies existantes contre une forme spécifique du cancer du poumon.

L'étude comparative, baptisée Krascendo 1 démontre que le divarasib améliore de manière statistiquement significative la survie globale et la survie sans progression des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) présentant la mutation KRAS G12C, par rapport aux traitements de première génération sotorasib et adagrasib.

Cette mutation génétique, associée à un pronostic sombre, touche environ 14% des cas de cancer bronchique non à petites cellules.

Malgré le potentiel commercial, des analystes sur la réserve

Selon Levi Garraway, le directeur médical de Roche, ces données visent à positionner le divarasib comme le "nouveau standard" en matière de soins pour cette pathologie.

Dans le sillage de ces essais prometteurs, le laboratoire bâlois indique qu'il prévoit de soumettre rapidement ces données aux autorités réglementaires mondiales.

Chez Jefferies, on accueillait toutefois ces résultats avec circonspection, rappelant qu'ils ne concernent qu'une catégorie de patients déjà traités précédemment.

"L'opportunité la plus importante se situerait en première ligne, mais il s'agit là d'une tout autre paire de manches", explique le broker américain, qui affiche une opinion sous-performance sur le titre.

"Le marché de la première ligne est nettement plus significatif, mais la barre à franchir y est aussi beaucoup plus haute", conclut le professionnel.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/07/2026 à 12:17:00.

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