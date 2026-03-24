L'action Puig s'envole dans l'espoir d'une fusion avec Estee Lauder pour un montant de 40 milliards de dollars

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* L'opération pourrait créer un groupe de produits de beauté de luxe d'une valeur de 40 milliards de dollars

* Le groupe combiné serait bien implanté sur le marché des parfums

* Les analystes estiment que l'opération pourrait être supérieure à l'évaluation de Puig

* Estee Lauder fait face à une distraction potentielle dans le cadre de ses efforts de redressement

(Ajout d'un commentaire de Bauknecht dans le cinquième paragraphe, d'analystes de JPMorgan sur la logique de l'opération, d'un graphique supplémentaire et d'une source sur la composition potentielle de l'opération) par Gemma Guasch, Tassilo Hummel et Andres Gonzalez

Les actions de Puig

PUIGb.MC , propriétaire de marques de parfums telles que Jean Paul Gaultier et Rabanne, ont bondi de 16% mardi après que la société espagnole et le géant américain des cosmétiques Estee Lauder EL.N ont déclaré qu'ils étudiaient la possibilité d'une fusion qui pourrait les aider à tenir le rythme de leurs rivaux plus importants tels que L'Oréal.

Un accord pourrait créer un groupe de beauté de luxe de 40 milliards de dollars avec un fort ancrage dans les parfums, alors que les marques de beauté sont confrontées à des vents contraires, de la faible demande en Chine aux craintes renouvelées d'inflation et à la réduction de l'activité de voyage en raison du conflit au Moyen-Orient.

"La croissance se réduit, l'incertitude augmente en raison de la géopolitique et du marché chinois", a déclaré Stefan Bauknecht, gestionnaire de portefeuille chez DWS de Deutsche Bank.

"Dans le même temps, la concurrence s'intensifie, de sorte que la consolidation et la taille sont une solution si vous voulez gagner dans ce contexte."

L'opération donnerait à Estee Lauder, qui a été confronté à la faiblesse des ventes de marques de cosmétiques telles que Bobbi Brown, Jo Malone et Le Labo, l'accès aux marques de parfums convoitées de Puig et aux canaux de vente directe au consommateur. Le groupe américain serait ainsi moins dépendant de son marché intérieur sous pression et de la Chine.

Le rapprochement interviendrait quelques mois seulement après que le géant français de la beauté L'Oréal OPER.PA a racheté les actifs de beauté de Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, que Puig convoitait également, ont déclaré à l'époque à Reuters des sources .

Puig a une capitalisation boursière totale d'environ 10 milliards d'euros (11,6 milliards de dollars), y compris ses actions non cotées, tandis qu'Estee Lauder est évaluée à environ 29 milliards de dollars.

UN DÉFI POUR L'ORÉAL?

Les détails financiers de l'opération envisagée n'ont pas étédivulgués, mais les analystes ont déclaré que la transaction pourrait s'accompagner d'une forte prime par rapport à l'évaluation de Puig si l'entreprise espagnole contrôlée par la famille renonce à son indépendance après plus d'un siècle.

Un accord avec Estee Lauder mettrait fin aux deux années mouvementées de Puig en tant que société cotée en bourse, au cours desquelles ses actions ont constamment baissé, se négociant actuellement environ 30 % en dessous de leur valeur en mai 2024, date de l'introduction en bourse. L'annonce de l'opération a permis aux actions de Puig de connaître leur meilleure journée boursière de mardi.

En l'absence d'autres informations que la confirmation des premiers pourparlers, certains analystes s'interrogent sur la logique de l'opération.

"Nous sommes surpris que la famille Puig renonce à son indépendance et à son contrôle majoritaire", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note, ajoutant que les discussions divulguées pourraient également susciter l'appétit d'autres soumissionnaires potentiels.

Les deux entreprises ont discuté d'une combinaison d'actions et de liquidités, a déclaré une personne au fait du dossier. La famille Puig pourrait partager le contrôle de l'entité avec la famille Lauder, bien que les conditions puissent encore changer, a ajouté cette personne.

Puig a refusé de commenter les détails de l'accord. Estee Lauder n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

ESTEE LAUDER EN PLEIN REDRESSEMENT

Certains analystes estiment que le projet de transaction pourrait être une distraction pour Estee Lauder, qui tente de se réinventer après des années de ventes moroses, les consommateurs américains restant prudents dans leurs dépenses et se tournant vers des marques de niche à la mode pour faire des folies.

"Estee est au milieu d'un redressement pluriannuel, qui exige que la direction se concentre sur les investissements dans la marque, l'innovation et l'exécution sur le marché après des années de baisse des ventes," a déclaré Dan Su, analyste chez Morningstar, dans une note.

Les actions d'Estee Lauder cotées à New York ont clôturé en baisse de 7,7 % lundi.

Selon les analystes, la nouvelle entité, qui engloberait des marques telles que les cosmétiques Clinique d'Estee Lauder et les parfums Rabanne de Puig, réaliserait un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 milliards d'euros, dépassant les 15,6 milliards d'euros de la division Luxe de L'Oréal, qui vend des produits sous des marques telles qu'Armani et Yves Saint Laurent.

Plus de 70 % des revenus de Puig proviennent des gammes de parfums.

Xavier Brun, gestionnaire de portefeuille chez Trea Asset Management à Barcelone, estime que le fait que Puig possède ses marques de parfums, et pas seulement des licences, est un avantage.

"Carolina Herrera, Paco Rabanne et Jean Paul Gaultier représentent chacune un chiffre d'affaires de près d'un milliard d'euros, elles sont reconnues dans le monde entier, vous pouvez donc tirer parti de cela, et ils ont acheté Charlotte Tilbury qui est en pleine expansion", a déclaré M. Brun.