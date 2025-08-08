 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'action Pinterest chute, le bénéfice n'étant pas à la hauteur des attentes
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 10:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août -

** L'action de la plateforme de médias sociaux Pinterest

PINS.N chute de près de 12 % à 34,65 $ dans les échanges de pré-marché ** PINS a manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du deuxième trimestre jeudi, éclipsant la croissance robuste des revenus et des utilisateurs

** J.P.Morgan relève le prix cible de 4 $ à 44 $ et maintient sa position à "surpondérer"

** La société de courtage cite les progrès constants de Pinterest en matière de croissance du nombre d'utilisateurs, d'augmentation de l'engagement et d'augmentation de la charge publicitaire avec un contenu pertinent

** La plateforme diversifie les formats publicitaires et exploite de nouvelles sources de demande comme Instacart pour compléter ses données de première partie, ajoute JPM ** La société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 33 cents, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 35 cents, selon les données compilées par LSEG

** L'action est notée "achat" en moyenne; le prix cible médian est de 43 $, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de jeudi, l'action avait augmenté de ~35,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PINTEREST RG-A
39,220 USD NYSE +0,29%
© 2025 Thomson Reuters.

