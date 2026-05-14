L'action PDF Solutions chute suite à une offre d'actions de 201 millions de dollars dont le montant a été augmenté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** Les actions de PDF Solutions ( PDFS.O ), fournisseur de solutions de données pour le secteur des semi-conducteurs, ont chuté de 10,8 % en pré-ouverture à 46,01 $ après l'annonce d'une levée de fonds de 201 millions de dollars ** La société basée à Santa Clara, en Californie, a annoncé tôt jeudi une offre d'environ 4,6 millions d'actions au prix de 44 dollars, la société en vendant environ 1,3 million d'actions ** La taille de l'offre a été augmentée, passant d'environ 3,8 millions d'actions et le prix a été fixé avec une décote de 14,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action ** L'actionnaire existant Advantest America cède environ 3,3 millions d'actions et se sépare entièrement de sa participation de 8,29 %, selon le prospectus

** PDFS a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre qu'elle recevra à des fins générales de l'entreprise, y compris le remboursement de la dette

** Morgan Stanley est le seul teneur de livre actif

** Depuis le début de l'année, l'action PDFS a progressé de 81 % jusqu'à mercredi, après avoir atteint lundi un plus haut intrajournalier record de 56,46 $

** Les quatre analystes couvrant le titre lui attribuent la note “acheter”; objectif de cours médian de 53 $, selon LSEG