L'action PayPal s'effondre après l'annonce du retrait de l'offre de rachat par le consortium Advent-Stripe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 8 et 9, ainsi que d'un graphique sur l'évolution du cours de l'action et les marges) par Manya Saini

L'action PayPal PYPL.O a chuté de 13% vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que Bloomberg News a rapporté qu'un consortium composé de la société de rachat Advent International et du prestataire de services de paiement Stripe avait renoncé à son projet d'acquisition du pionnier de la fintech.

Ce consortium avait fait une offre de 60,50 dollars par action, soit environ 53 milliards de dollars, pour racheter cette société de paiement autrefois considérée comme le fleuron de la technologie financière américaine, avait rapporté Reuters en juillet, citant des sources.

Cette offre ne représentait qu’une fraction de la valorisation d’environ 360 milliards de dollars dont bénéficiait PayPal au plus fort du boom lié à la pandémie en 2021. Le conseil d’administration de l’entreprise avait jugé cette offre initiale insuffisante, avaient précédemment indiqué des sources .

PayPal a eu du mal à se remettre sur pied à mesure que l’essor des achats en ligne et des paiements numériques, alimenté par la pandémie, s’est estompé et que les clients sont retournés dans les magasins physiques.

La concurrence croissante des géants technologiques Apple et Google, qui ont étendu leurs services de paiement numérique en les intégrant aux écosystèmes des smartphones, a érodé la part de marché principale de l’entreprise.

Au fil des ans, PayPal a réagi à ces pressions par des changements radicaux, notamment des remaniements au sein de la direction, des réductions d’effectifs et une réorientation vers des produits à plus forte marge.

Le mois dernier, l’entreprise a redoublé d’efforts pour mettre en œuvre son plan de redressement, en revoyant à la hausse ses prévisions de bénéfice pour 2026 et en présentant des mesures de réduction des coûts sous la houlette de son nouveau directeur général, Enrique Lores.

"Dans ce contexte, PayPal dispose d’un argument crédible selon lequel les 53 milliards de dollars ne reflètent pas pleinement la valeur de sa plateforme, de sa marque et de sa base d’utilisateurs", a déclaré Troy Hooper, codirecteur de la division ECM US chez Mergermarket.

"L’entreprise n’a pas nécessairement besoin de démontrer la réussite de son redressement avant d’exiger un prix plus élevé. Cela dit, pour maintenir cette position, la direction devra en fin de compte prouver que ce redressement peut se traduire par une croissance et des bénéfices plus solides." La société affichait une capitalisation boursière d’environ 53 milliards de dollars à la clôture de la séance précédente, ce qui correspond à peu près au prix de l’offre annoncé. L’action a progressé de près de 30% depuis que Reuters a fait état de cette offre.

Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats de PayPal, Enrique Lores n’a pas commenté les rumeurs de rachat, mais a déclaré que l’entreprise examinerait attentivement toute opportunité ou option stratégique susceptible, selon elle, de créer une valeur supérieure pour les actionnaires.