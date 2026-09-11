L'action Oracle progresse alors que le carnet de commandes dans le domaine du cloud IA dépasse les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, avant l’ouverture des marchés, l’action Oracle ORCL.N a progressé de 5,5% après que les résultats trimestriels de l’entreprise spécialisée dans le cloud computing et les logiciels, meilleurs que prévu , ont ainsi apaisé les inquiétudes liées à sa frénésie de dépenses alimentée par une dette colossale.

La société basée à Austin, au Texas, a enregistré plus de 30 milliards de dollars de contrats supplémentaires de cloud IA au cours du premier trimestre fiscal, portant son carnet de commandes à 664 milliards de dollars, soit un chiffre supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 639,89 milliards de dollars, selon les données de Visible Alpha.

Ces résultats encourageants d’Oracle font suite à une période de sous-performance, alors que l’entreprise s’efforce de suivre le rythme de ses concurrents hyperscale, avec une dette croissante et des flux de trésorerie sous pression qui font planer des doutes quant au moment où ses dépenses massives en IA porteront leurs fruits.

Ces résultats devraient apaiser les principales inquiétudes des investisseurs, notamment quant à la pérennité de la croissance du carnet de commandes d’Oracle, à sa conversion en chiffre d’affaires dans un contexte de retards dans les centres de données, et à la nécessité de nouvelles levées de fonds, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan.

Son action a reculé de plus de 21% depuis le début de l'année, alors que l'indice de référence S&P 500 .SPX a progressé de près de 11%.

"Le problème d’Oracle n’a pas été de trouver des clients, mais de prouver que son énorme programme de développement de centres de données pourra à terme générer suffisamment de liquidités pour justifier son coût. Les résultats devraient néanmoins apaiser les craintes selon lesquelles Oracle se développe trop rapidement par rapport à la demande", a déclaré Lale Akoner, stratège de marché chez eToro.

Si cette tendance se confirme, Oracle devrait gagner environ 24 milliards de dollars en capitalisation boursière au cours actuel de l’action, fixé à 161,3 dollars.

L'action se négocie à 16,86 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels, contre un multiple de 23,84 pour Microsoft MSFT.O et de 22,58 pour Amazon AMZN.O , selon les données compilées par LSEG.