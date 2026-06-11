L'action Oracle chute, les investisseurs s'inquiétant des dépenses massives dans l'IA et des projets d'endettement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale pour ajouter des détails et du contexte) par Kanishka Ajmera et Jaspreet Singh

L'action Oracle a chuté de 12% jeudi, alors que la flambée des dépenses et l'alourdissement de la dette ont attisé les inquiétudes des investisseurs quant à la consommation de trésorerie liée aux efforts de l'entreprise pour développer son infrastructure d'IA.

Si les pertes persistent, l'action ORCL.N enregistrerait sa plus forte baisse journalière depuis janvier de l'année dernière, effaçant environ 72 milliards de dollars de la valeur boursière de l'entreprise, qui s'élève à 578,83 milliards de dollars.

Longtemps considéré comme un acteur de second plan dans le secteur du cloud computing, Oracle ORCL.N a conclu ces derniers mois d'importants contrats de centres de données avec OpenAI et Meta afin de concurrencer plus efficacement ses concurrents, tels qu'Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O .

Mais Oracle ne dispose pas des importants flux de trésorerie qui ont principalement financé les dépenses des géants de la technologie, ce qui l'oblige à brûler ses liquidités et à vendre des titres de créance à un moment où son activité traditionnelle de logiciels subit la pression des outils d'IA qu'elle prévoit justement de prendre en charge via son cloud.

"L'accélération du déploiement des centres de données d'Oracle pèse sur les marges brutes à court terme et soulève des questions chez les investisseurs concernant les dépenses d'investissement, le financement et les rendements", a déclaré Citizens JMP Securities.

La société a déclaré s'attendre à des dépenses d'investissement nettes d'environ 70 milliards de dollars pour son exercice fiscal en cours, alors qu'elle accélère le développement de centres de données d'IA pour ses clients, notamment OpenAI.

Pour financer cela, elle lèvera 40 milliards de dollars supplémentaires sous forme de dette et de capitaux propres, y compris une émission d'actions de 20 milliards de dollars annoncée précédemment. Elle a levé 43 milliards de dollars de financement par emprunt et 5 milliards de dollars de capitaux propres au cours de l'exercice clos en mai.

"Il est difficile de savoir si Oracle pourra s'en tenir à ce plan d'investissement si de nouvelles activités découlent d'entreprises telles qu'OpenAI et Anthropic. De plus, ses concurrents ne sont pas près de ralentir leurs dépenses et pourraient profiter de la modération des dépenses d'Oracle pour gagner des parts de marché", ont déclaré les analystes de Melius Research.

Morgan Stanley prévoit que les émissions mondiales de dette liées à l'IA vont plus que doubler pour atteindre près de 570 milliards de dollars en 2026, et que les dépenses des hyperscalers dépasseront 1 000 milliards de dollars d'ici 2027.

Les dépenses d'investissement plus élevées que prévu d'Oracle pour l'exercice 2026 ont encore creusé son déficit de flux de trésorerie disponible à 23,7 milliards de dollars, une hausse significative par rapport au déficit de 394 millions de dollars de l'exercice 2025.

La société, qui fait également face à une concurrence féroce de la part de fournisseurs de cloud IA tels que CoreWeave

CRWV.O , se négocie à 24,56 fois ses bénéfices estimés pour les 12 prochains mois, contre 20,47 fois pour Microsoft et 25,19 fois pour Amazon, selon les données compilées par LSEG.

La chute de son action a également pesé sur le secteur européen des technologies de l'information, qui était déjà sous pression suite à une révision à la baisse de la note attribuée par UBS Global Wealth Management. L'action SAP a chuté de 4,4%, tandis que celle de Capgemini CAPP.PA a reculé de 3,6%.