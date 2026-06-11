 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action Oracle chute, les investisseurs s'inquiétant des dépenses massives dans l'IA et des projets d'endettement
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale pour ajouter des détails et du contexte) par Kanishka Ajmera et Jaspreet Singh

L'action Oracle a chuté de 12% jeudi, alors que la flambée des dépenses et l'alourdissement de la dette ont attisé les inquiétudes des investisseurs quant à la consommation de trésorerie liée aux efforts de l'entreprise pour développer son infrastructure d'IA.

Si les pertes persistent, l'action ORCL.N enregistrerait sa plus forte baisse journalière depuis janvier de l'année dernière, effaçant environ 72 milliards de dollars de la valeur boursière de l'entreprise, qui s'élève à 578,83 milliards de dollars.

Longtemps considéré comme un acteur de second plan dans le secteur du cloud computing, Oracle ORCL.N a conclu ces derniers mois d'importants contrats de centres de données avec OpenAI et Meta afin de concurrencer plus efficacement ses concurrents, tels qu'Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O .

Mais Oracle ne dispose pas des importants flux de trésorerie qui ont principalement financé les dépenses des géants de la technologie, ce qui l'oblige à brûler ses liquidités et à vendre des titres de créance à un moment où son activité traditionnelle de logiciels subit la pression des outils d'IA qu'elle prévoit justement de prendre en charge via son cloud.

"L'accélération du déploiement des centres de données d'Oracle pèse sur les marges brutes à court terme et soulève des questions chez les investisseurs concernant les dépenses d'investissement, le financement et les rendements", a déclaré Citizens JMP Securities.

La société a déclaré s'attendre à des dépenses d'investissement nettes d'environ 70 milliards de dollars pour son exercice fiscal en cours, alors qu'elle accélère le développement de centres de données d'IA pour ses clients, notamment OpenAI.

Pour financer cela, elle lèvera 40 milliards de dollars supplémentaires sous forme de dette et de capitaux propres, y compris une émission d'actions de 20 milliards de dollars annoncée précédemment. Elle a levé 43 milliards de dollars de financement par emprunt et 5 milliards de dollars de capitaux propres au cours de l'exercice clos en mai.

"Il est difficile de savoir si Oracle pourra s'en tenir à ce plan d'investissement si de nouvelles activités découlent d'entreprises telles qu'OpenAI et Anthropic. De plus, ses concurrents ne sont pas près de ralentir leurs dépenses et pourraient profiter de la modération des dépenses d'Oracle pour gagner des parts de marché", ont déclaré les analystes de Melius Research.

Morgan Stanley prévoit que les émissions mondiales de dette liées à l'IA vont plus que doubler pour atteindre près de 570 milliards de dollars en 2026, et que les dépenses des hyperscalers dépasseront 1 000 milliards de dollars d'ici 2027.

Les dépenses d'investissement plus élevées que prévu d'Oracle pour l'exercice 2026 ont encore creusé son déficit de flux de trésorerie disponible à 23,7 milliards de dollars, une hausse significative par rapport au déficit de 394 millions de dollars de l'exercice 2025.

La société, qui fait également face à une concurrence féroce de la part de fournisseurs de cloud IA tels que CoreWeave

CRWV.O , se négocie à 24,56 fois ses bénéfices estimés pour les 12 prochains mois, contre 20,47 fois pour Microsoft et 25,19 fois pour Amazon, selon les données compilées par LSEG.

La chute de son action a également pesé sur le secteur européen des technologies de l'information, qui était déjà sous pression suite à une révision à la baisse de la note attribuée par UBS Global Wealth Management. L'action SAP a chuté de 4,4%, tandis que celle de Capgemini CAPP.PA a reculé de 3,6%.

Valeurs associées

AMAZON.COM
237,1450 USD NASDAQ -0,36%
CAPGEMINI
95,4600 EUR Euronext Paris -4,16%
COREWEAVE
93,4600 USD NASDAQ -2,25%
MICROSOFT
388,0700 USD NASDAQ -2,34%
ORACLE
178,777 USD NYSE -12,17%
SAP AG O.N.
139,9000 EUR XETRA -6,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 16:21:36.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chef du RN, Jordan Bardella, aux côtés de Tom Van Grieken, à la tête du Vlaams Belang, à Bruxelles, le 11 juin 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Bardella à Bruxelles pour une nouvelle tournée auprès de ses alliés
    information fournie par AFP 11.06.2026 17:42 

    Après le Portugal et l'Italie, le chef de file du Rassemblement national Jordan Bardella s'est affiché jeudi avec l'extrême droite flamande à Bruxelles, nouvelle occasion de renforcer ses alliances européennes à quelques mois de la présidentielle française. "Ce ... Lire la suite

  • Mondial-2026: les Bleus arrivent à leur hôtel à Boston
    Mondial-2026: les Bleus arrivent à leur hôtel à Boston
    information fournie par AFP Video 11.06.2026 17:42 

    Les joueurs de l'équipe de France sont arrivés mercredi à l'hôtel Four Seasons, accueillis par une centaine de supporters en plein centre-ville de Boston, sur la côte est des Etats-Unis, où ils logeront pendant la Coupe du monde.

  • Ingérences: la France "a réagi", sur l'opération qui a visé LFI (Manuel Bompard)
    Ingérences: la France "a réagi", sur l'opération qui a visé LFI (Manuel Bompard)
    information fournie par AFP Video 11.06.2026 17:41 

    Manuel Bompard, coordinateur de LFI, réagit à la campagne de manipulation ayant visé La France insoumise aux municipales à l'issue d'une réunion consacrée à la protection du débat démocratique contre les ingérences étrangères aux élections à Matignon.

  • Une maquette du NGF, futur avion de combat européen du programme Scaf présenté au Bourget, le 20 juin 2023 ( AFP / Geoffroy Van der Hasselt )
    Avion de combat européen: le Scaf est mort et après?
    information fournie par AFP 11.06.2026 17:40 

    Après la mort annoncée du Scaf, l'avenir de l'avion de combat européen reste flou: si l'idée de deux chasseurs séduit de plus en plus, la France n'a pas les moyens de faire cavalier seul et l'Allemagne manque du savoir-faire. Pourquoi le Scaf a échoué? "Projet ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 200,8 +0,48%
Pétrole Brent
93,74 -1,33%
OSE IMMUNO
4,378 +26,68%
SOITEC
128,6 +2,59%
2CRSI
48,22 -1,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank