L'action Option Care Health s'envole suite à un accord de retrait de la cote de 5,8 milliards de dollars

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(Actualités)

6 octobre - ** Le cours de l'action d'Option Care Health

OPCH.O s'envole de 33 % pour atteindre 31,07 dollars

** McKesson MCK.N et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice vont racheter OPCH dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 5,8 milliards de dollars , dette comprise

** Les actionnaires d’Option Care recevront 32,05 dollars par action, ce qui représente une prime de 37,1 % par rapport au dernier cours de clôture de la société

** McKesson investira environ 1,4 milliard de dollars pour acquérir une participation de 49 %, se réservant le droit d’acheter les 51 % restants à CD&R à une date ultérieure

** Un analyste de Leerink Partners qualifie cette opération de “complément logique pour un investissement qui renforce l’expansion de McKesson dans divers domaines d’intégration verticale”

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, après quoi Option Care Health deviendra une société privée

** L'action McKesson affiche une légère hausse à 922,41 dollars

** À la dernière clôture, l’action OPCH affichait une baisse de 26,7 % depuis le début de l’année