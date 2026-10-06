L'action Option Care Health s'envole suite à un accord de retrait de la cote de 5,8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Actualités)
6 octobre - ** Le cours de l'action d'Option Care Health
OPCH.O s'envole de 33 % pour atteindre 31,07 dollars
** McKesson MCK.N et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice vont racheter OPCH dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 5,8 milliards de dollars , dette comprise
** Les actionnaires d’Option Care recevront 32,05 dollars par action, ce qui représente une prime de 37,1 % par rapport au dernier cours de clôture de la société
** McKesson investira environ 1,4 milliard de dollars pour acquérir une participation de 49 %, se réservant le droit d’acheter les 51 % restants à CD&R à une date ultérieure
** Un analyste de Leerink Partners qualifie cette opération de “complément logique pour un investissement qui renforce l’expansion de McKesson dans divers domaines d’intégration verticale”
** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, après quoi Option Care Health deviendra une société privée
** L'action McKesson affiche une légère hausse à 922,41 dollars
** À la dernière clôture, l’action OPCH affichait une baisse de 26,7 % depuis le début de l’année
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