L'action Nike progresse après que Wells Fargo est devenue optimiste en raison de l'amélioration de la visibilité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de la note de Wells Fargo, met à jour les prix)

13 novembre - ** Les actions de Nike NKE.N ont augmenté de 2,9 % jeudi, allant à contre-courant de la tendance du marché en général après que Wells Fargo soit devenu haussier

** Wells Fargo a relevé la note de NKE de "equal weight" à "overweight" et a augmenté sa prévision sur le titre de 60 $ à 75 $ ** La médiane des prévisions à 12 mois sur NKE est de 84 $; le titre s'échangeait dernièrement à 66,03 $ ** Les recommandations globales des analystes sur le titre comprennent 23 notes "achat fort" ou "achat", 15 notes "maintien" et 2 notes "vente", selon LSEG ** Wells Fargo a cité l'amélioration de la visibilité de NKE, et a déclaré qu'il voyait le cycle de révision négative des estimations dans lequel Nike se trouvait ces trois dernières années s'inverser dans les six à neuf prochains mois

** « Nous pensons que pour la première fois depuis des années, plusieurs choses se produisent », notamment que la visibilité s'améliore, que des « signes de reprise apparaissent » et que les vents contraires pour l'entreprise « sont sur le point de se dissiper », écrivent Ike Boruchow et d'autres analystes de Wells Fargo dans la note de recherche.

** Nike "a le potentiel de sortir de l'année fiscale 26 avec un chiffre d'affaires en hausse de 3 à 4 % et des marges brutes (marges brutes) en hausse de 200 points de base", ajoutent-ils

** Le 30 septembre, Nike a annoncé () une hausse surprise de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a attentes en matière de , alors que ses efforts de redressement ont gagné en force

** NKE est en hausse pour la troisième séance consécutive, mais reste en baisse d'environ 13 % depuis le début de l'année ** Le S&P 500 .SPX a baissé de 1,5% jeudi