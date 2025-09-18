L'action Nike gagne en valeur, RBC la fait passer à "surperformer" et augmente les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre -

** Les actions de Nike NKE.N augmentent de 2,23 % à 73,92 $ sur le marché préliminaire

** RBC Capital Markets relève le titre de "performance sectorielle" à "surperformance"; augmente la prévision de cours de 76 à 90 $, soit une hausse d'environ 25 %

** La société de courtage considère que Nike prend les bonnes décisions, avec des améliorations dans les chaussures de course soutenues par des contrôles de canaux et des résultats d'enquête positifs

** L'équipe de direction renouvelée devrait favoriser une prise de décision plus rapide et plus responsable, ajoute la maison de courtage

** Nous prévoyons un redressement plus marqué des revenus, soutenu par la Coupe du monde, qui entraînera une réduction de l'écart de performance relative, ce qui pourrait conduire à un cycle de hausse/de hausse avec un risque de baisse limité" - RBC

** L'action est notée "achat" en moyenne; la prévision médiane est de 78 $, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, NKE a perdu ~4,4% cette année