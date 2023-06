L’action Nexity va-t-elle profiter des annonces d’Elisabeth Borne pour rebondir en Bourse ?

(Crédits photo : - L. Grassin )

Millions de foyers en attente d'un logement social, hausse des impayés de loyers, chute des permis de construire, repli des ventes de logements ou encore hausse du taux moyen du crédit immobilier, la France est en pleine crise immobilière.

Que penser de l'impact des récentes annonces d'Elisabeth Borne sur les promoteurs immobiliers, en particulier Nexity ? Les actions de Nexity SA (NXI) vont-elles rebondir alors qu'elles perdent presque 30 % depuis le début de l'année 2023 ? Faut-il acheter les actions Nexity en Bourse ?

État du secteur de la promotion immobilière en 2023

Alors que l'inflation persiste et entraîne une diminution du pouvoir d'achat des ménages français, la Banque Centrale Européenne (BCE) continue d'augmenter ses taux directeurs pour mieux contrôler la hausse des prix, durcissant ainsi l'accès au crédit, ce qui a pour conséquence une baisse des achats de logements.

Cela se ressent dans les ventes de logements anciens qui continuent de ralentir depuis août 2021 pour retrouver un niveau pré-Covid.

Après avoir enregistré une baisse d'environ 5,5 % depuis l'été 2022, le volume de transactions immobilières a atteint une diminution de 8,1 % sur une année à fin février 2023 selon Notaires de France.

D'après la dernière note de conjoncture de Label FNAIM, la prévision pour l'année 2023 est une baisse des ventes entre 10 % et 15 %, ce qui correspondrait à un chiffre compris entre 950 000 et 1 000 000 de ventes.

Le marché du neuf est également touché.

En 2022, le nombre de permis de construire a connu une forte augmentation en raison d'une affluence de demandes à la fin de 2021, juste avant l'entrée en vigueur de réglementations environnementales plus strictes sur la construction neuve (RE2020).

Cependant, depuis le mois d'août 2022, le nombre de permis de construire n'a cessé de diminuer. En mars 2023 par exemple, le nombre d'autorisations de construire des logements n'a affiché que 441 400 permis délivrés comparé à mars 2022 (soit une diminution de 11,5 %).

Immobilier : que peuvent changer les nouvelles mesures du gouvernement ?

Les mesures annoncées ont pour but de favoriser l'accession à la propriété et à la location (prolongation du prêt à taux zéro, développement du bail réel solidaire, extension de la garantie Visale…), de soutenir la production et la rénovation des logements sociaux, de relancer la production globale de logements en France (notamment dans les zones tendues) et de faire de la rénovation énergétique et thermique des logements un enjeu clé de la transition énergétique.

Mais ces décisions sont considérées par beaucoup d'experts comme insuffisantes pour enrayer la crise immobilière, car aucune ne paraît capable d'avoir des effets rapidement. Le gouvernement semble s'être davantage concentré sur l'aspect conjoncturel de la crise plutôt que sur son aspect structurel.

Pourquoi l'action Nexity perd presque 30 % depuis le début de l'année 2023 ?

Analyse fondamentale de l'action Nexity

​​Dans la dernière publication de résultats du 26 avril 2023, Nexity a déclaré un chiffre d'affaires stable à 895 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, avec une baisse de son chiffre dans l'immobilier résidentiel, mais une hausse dans l'immobilier d'entreprise.

La société Nexity a indiqué être capable de respecter ses objectifs annuels annoncés en début d'année 2023, à savoir un chiffre d'affaires annuel au-dessus des 4,5 milliards d'euros (relativement stable par rapport à 2022) et un résultat opérationnel au-dessus des 300 millions d'euros.

L'opérateur immobilier déclare cependant qu'il doit faire face à un marché globalement défavorable, dont la dégradation continue pourrait affecter le planning d'exécution de sa stratégie Imagine 2026 et ses résultats financiers.

Analyse technique de l'action Nexity

L'action Nexity perd presque 30 % depuis janvier 2023 et plus de 60 % depuis 5 ans.

Analyse graphique du cours de l'action Nexity

Source : TradingView

Après avoir atteint un point bas en clôture depuis 2021 le 12 octobre 2022 autour des 18 euros, le cours de l'action Nexity a gagné plus de 57 % jusqu'aux mois de janvier et février 2023 pendant lesquels il a stagné avant de chuter autour des 18,54 euros il y a quelques jours.

L'action Nexity annule ainsi la hausse précédemment enregistrée et affiche une configuration technique plutôt baissière avec des prix sous les lignes de l'indicateur Ichimoku et un RSI négatif sous sa moyenne mobile dans la zone de sur-vente.

Notre avis sur l'action Nexity

Après avoir été significativement impacté par la crise du Covid-19, le marché immobilier français a fortement rebondi depuis la fin de la crise sanitaire. Cependant, la France connaît aujourd'hui une crise immobilière, notamment due à la forte inflation, à la remontée rapide des taux d'intérêt et à une baisse de distribution des crédits d'un côté et à la baisse du foncier disponible et des permis de construire délivrés dans certaines zones de l'autre.

C'est pourquoi le Conseil National de la Refondation sur le logement (CNR) s'est penché sur le sujet du logement pour apporter des solutions permettant de surmonter cette crise du logement, dont les annonces ont été publiées par la Première ministre, Elisabeth Borne, lundi 5 juin 2023.

Malgré quelques propositions intéressantes, il semble peu probable que les mesures du gouvernement français aient un impact significatif sur le prix de l'action Nexity. Le promoteur doit faire face à un marché immobilier en pleine transformation et le cours de Bourse de Nexity est dans une tendance baissière depuis mi-2018 et évolue proche de son niveau le plus bas depuis 2012.

