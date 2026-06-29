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L'action Natera progresse en tant que partenaire d'un essai clinique avancé sur le cancer
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** Le cours de l'action de la société de tests génétiques Natera NTRA.O progresse de 3,47 % pour atteindre 270,99 dollars

** La société annonce avoir conclu un partenariat avec Aveta Biomics link dans le cadre d’un essai clinique de phase avancée portant sur un traitement expérimental par voie orale contre le cancer de la tête et du cou

** Aveta précise que l'étude portera sur l'APG-157, une immunothérapie expérimentale conçue pour aider l'organisme à combattre les tumeurs

** Natera précise que son test sanguin Signatera permettra d’évaluer la maladie résiduelle moléculaire et la réponse au traitement, et servira de critère d’évaluation secondaire

** Les entreprises indiquent que ce test sera utilisé avant, pendant et après le traitement pour surveiller la réponse

** Aveta précise que l’essai recrutera environ 826 patients à l’échelle mondiale, le recrutement devant débuter au second semestre 2026

** Compte tenu de la hausse enregistrée en séance, Natera affiche une progression d’environ 17 % depuis le début de l’année

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