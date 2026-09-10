L'action Lanson peu changée après un 1er semestre contrasté

(Zonebourse.com) - L'action Lanson-BCC évolue peu jeudi matin à la Bourse de Paris, au lendemain de la publication de résultats semestriels contrastés dans un marché du champagne toujours aussi peu dynamique.

Le groupe, composé de neuf maisons productrices créées par des familles champenoises comme Besserat de Bellefon ou Burtin, a vu ses ventes afficher une hausse de 7,7% à 99,1 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.

Cette dynamique favorable s'explique par l'intégration de Heidsieck & Co Monopole, qui a apporté un effet de périmètre de 7,1 millions d'euros.

A périmètre constant, l'activité commerciale est restée stable.

D'après le Comité interprofessionnel des vins de champagne (CIVC), les conditions du marché demeurent exigeantes. Sur le premier semestre, les expéditions de la filière ont signé une légère hausse de 1,2%, essentiellement portées par l'export, tandis que le marché français reste en retrait.

Le groupe n'ayant pas pu répercuter la hausse des prix du raisin sur les prix facturés aux consommateurs, l'Ebitda a reculé de 13,4%, à 13,45 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant est passé de 10,88 à 8,70 millions d'euros.

De son côté, le bénéfice net s'est affaissé à 0,37 million d'euros, contre 1,87 million d'euros un an plus tôt.

Optimisme prudent pour la fin d'année

S'il ne communique pas de prévisions annuelles, Lanson dit tabler sur une reprise des volumes au second semestre, une période cruciale puisque les ventes des fêtes de fin d'année représentent près de la moitié du chiffre d'affaires du secteur.

Il précise toutefois disposer d'un niveau de stocks encore trop important.

Les analystes d'Oddo BHF, qui affichent une opinion "neutre" sur le titre, évoquent des résultats en deçà de leurs attentes, ce qui les conduit à réduire leur objectif de cours de 32 à 27 euros.

Ceux d'AllInvest notent de leur côté qu'ils tranchent surtout avec la robustesse affichée par LVMH sur la même période ( 3,1 points de marge opérationnelle pour un C.A. Champagne et Vin en hausse de 1,9%).

Vers 12h00, le titre, qui a perdu plus de 14% cette année, progressait d'à peine 0,4% à 27,4 euros. Les observateurs rappellent que le secteur du champagne est très sensible à l'évolution de la croissance de l'économie.

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