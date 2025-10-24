L'action Ford progresse après un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions du constructeur automobile historique Ford F.N augmentent de 2,6 % à 12,66 $ dans les échanges de pré-marché

** La société a affiché un bénéfice du troisième trimestre par action de 45 cents, dépassant les attentes des analystes de LSEG qui tablaient sur 36 cents

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 50,5 milliards de dollars, soit une hausse de 9 % par rapport à l'année dernière

** Les ventes de camions et de SUV à essence continuent de générer des bénéfices pour le constructeur automobile

** Cependant, la société a réduit ses prévisions pour 2025 concernant le bénéfice avant intérêts et impôts à une fourchette de 6 à 6,5 milliards de dollars, contre 6,5 à 7,5 milliards de dollars précédemment

** Trois des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter" ou supérieure, 19 comme "conserver" et trois comme "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 11 $

** Depuis le début de l'année, les actions de Ford ont augmenté de 25,56 % à la dernière clôture