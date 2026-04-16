L'action du fabricant de pièces aéronautiques Arxis fait un bond de près de 36 % lors de son entrée sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions du fabricant de pièces pour l'aérospatiale et la défense Arxis ARXS.O ont bondi de près de 36 % lors de leur entrée sur le Nasdaq jeudi.