L'action Dow progresse après un rapport indiquant que l'entreprise envisage de se retirer d'un partenariat de 20 milliards de dollars avec Aramco

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9 septembre - ** L'action du fabricant de produits chimiques Dow DOW.N progresse de 3,4 % à 30,6 dollars en pré-ouverture

** DOW envisagerait d'examiner ses projets de sortie de la coentreprise Sadara Chemical, d'une valeur de 20 milliards de dollars, qu'elle détient avec Saudi Aramco, rapporte Bloomberg News, dans le cadre de ses efforts visant à restructurer son portefeuille face à un ralentissement prolongé du secteur

** L'année dernière, Dow détenait une participation de 35 % dans cette coentreprise, tandis qu'Aramco détenait le reste, selon le rapport

** Aramco pourrait potentiellement acquérir la participation de Dow et renforcer sa prise de participation dans Sadara, selon le rapport

** Aucune décision définitive n’a encore été prise et Dow pourrait finalement décider de ne pas donner suite à cette opération, selon le rapport

** Dow et Aramco n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** À la clôture d'hier, l'action DOW affichait une hausse de 26,5 % depuis le début de l'année