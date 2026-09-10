L'action Designer Brands en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** L'action du distributeur de chaussures Designer Brands DBI.N progresse d'environ 3 % à 5,40 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026 après avoir dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre, grâce à des marges plus élevées et à une croissance à deux chiffres de son activité « Brand Portfolio », qui comprend des marques telles que Keds et Vince Camuto

** La société prévoit que la variation annuelle du chiffre d’affaires net se situera entre une stagnation et une croissance de 1 %, contre ses prévisions antérieures qui tablaient sur une baisse de 1 % à une croissance de 1 %

** La société table sur un BPA ajusté annuel compris entre 0,47 et 0,52 dollar, contre une prévision précédente de 0,28 à 0,38 dollar

** Annonce un BPA de 34 cents au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 26 cents – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net trimestriel s'est établi à 730,6 millions de dollars, contre des prévisions de 744,7 millions

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 30 % depuis le début de l’année