 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action Designer Brands en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 14:01
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** L'action du distributeur de chaussures Designer Brands DBI.N progresse d'environ 3 % à 5,40 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026 après avoir dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre, grâce à des marges plus élevées et à une croissance à deux chiffres de son activité « Brand Portfolio », qui comprend des marques telles que Keds et Vince Camuto

** La société prévoit que la variation annuelle du chiffre d’affaires net se situera entre une stagnation et une croissance de 1 %, contre ses prévisions antérieures qui tablaient sur une baisse de 1 % à une croissance de 1 %

** La société table sur un BPA ajusté annuel compris entre 0,47 et 0,52 dollar, contre une prévision précédente de 0,28 à 0,38 dollar

** Annonce un BPA de 34 cents au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 26 cents – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net trimestriel s'est établi à 730,6 millions de dollars, contre des prévisions de 744,7 millions

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse d’environ 30 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

DESIGNER BRNDS RG-A
5,240 USD NYSE +0,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,54 +7,38%
CAC 40
8 139,41 -0,21%
Pétrole Brent
104,25 +2,46%
HAFFNER ENERGY
0,664 -2,35%
GENFIT
13,62 +10,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank