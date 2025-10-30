L'action de Wolfspeed s'effondre, le premier trimestre après la faillite ayant été décevant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
** Les actions de Wolfspeed WOLF.N plongent de 17% à 26,42 $ avant le marché
** Le fabricant de puces affiche une perte de 55 cents par action sur une base ajustée pour le 1er trimestre, contre une perte de 91 cents par action un an plus tôt
** En ligne avec d'autres acteurs de l'industrie, Wolfspeed a connu un ralentissement continu du marché qui devrait se poursuivre jusqu'à l'exercice 2026" - société
** WOLF a augmenté de 44% après avoir quitté le chapitre 11 de la loi sur les faillites le mois dernier
