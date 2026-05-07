L'action de Tapestry, société mère de Coach, en hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action de Tapestry TPR.N , société mère de Coach, progresse de 3 % à 153,50 $ en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, misant sur la demande soutenue des jeunes consommateurs pour ses gammes de maroquinerie très prisées

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires d'environ 7,95 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une projection antérieure de plus de 7,75 milliards de dollars. Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires annuel de 7,82 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le BPA devrait s'établir autour de 6,95 $, contre une fourchette précédente de 6,40 $ à 6,45 $ par action, dépassant les prévisions de 6,52 $

** La société a également dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre

** À la clôture d'hier, le TPR affichait une hausse de 16,5 % depuis le début de l'année