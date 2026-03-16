L'action de Structure Therapeutics bondit après que sa pilule contre l'obésité ait montré jusqu'à 16,3 % de perte de poids lors d'une étude

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16 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Structure Therapeutics GPCR.O augmentent de 15,3 % à 61,95 dollars avant l'ouverture du marché

** La société déclare que son médicament oral contre l'obésité, l'aleniglipron, a permis une perte de poids allant jusqu'à 16,3 % par rapport à un placebo après 44 semaines de traitement lors d'une étude de phase intermédiaire

** Les développeurs de médicaments font la course pour entrer sur le marché hautement compétitif des médicaments amaigrissants, qui est actuellement dominé par des médicaments injectables tels que le NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk et le

LLY.N Zepbound d'Eli Lilly

** Les analystes ont précédemment estimé qu'une perte de poids allant jusqu'à 16% rendrait l'aleniglipron de Structure concurrentiel face à d'autres pilules

** Guggenheim Securities déclare que "selon nous, le plus crucial était la tolérance prolongée, maintenant jusqu'à une médiane de 20 semaines de traitement, qui semble très concurrentielle en ce qui concerne les vomissements et les arrêts de traitement tout en maintenant une perte de poids forte et cohérente"

** À 36 semaines, l'aleniglipron a montré une perte de poids allant jusqu'à 15,3% à la dose de 240 mg - GPCR

** La société affirme qu'il n'y a eu aucun signe de plafonnement de la perte de poids dans toutes les études

** GPCR prévoit de commencer l'étude de phase avancée au second semestre 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, GPCR a baissé de 22,7 % depuis le début de l'année