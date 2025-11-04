L'action de Shopify tirée vers le bas par des dépenses d'exploitation plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action cotée en bourse de la plateforme de commerce électronique Shopify SHOP.O chute de 1,7 % à 170 $

** SHOP fait état d'une hausse de 25,5 % de ses dépenses d'exploitation à 1,05 milliard de dollars au troisième trimestre

** Le bénéfice net de Shopify au troisième trimestre chute à 264 millions de dollars, contre 828 millions de dollars il y a un an

** La société annonce un chiffre d'affaires total de 2,84 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre des estimations de 2,76 milliards de dollars

** SHOP s'attend à ce que le chiffre d'affaires augmente dans la fourchette des vingt pour cent moyens à élevés au quatrième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~63% cette année