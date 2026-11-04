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L'action de Rhythm clôture en hausse après l'annonce d'une offre de rachat d'AstraZeneca de 10 milliards de dollars
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 22:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action de Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O a clôturé en hausse de 28%, à 110,68 dollars, à la suite d'un article paru dans la presse faisant état d'une offre publique d'achat de la part d'AstraZeneca AZN.L

** Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a récemment lancé une offre publique d'achat d'environ 10 milliards de dollars sur Rhythm Pharmaceuticals, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier

** L'action RYTM s'échange à 108,44 dollars en séance prolongée

** Selon cet article, AstraZeneca a proposé le mois dernier de payer 124 dollars par action pour cette société de biotechnologie basée aux États-Unis

** AstraZeneca n'a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Rhythm n'a pas répondu à une demande de réaction

** Depuis le début de l'année, l'action RYTM a reculé de 1,8%, tandis que l'action AZN a progressé de 1,92%

Dividendes
Fusions / Acquisitions

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ASTRAZENECA
14 029,000 GBX LSE +1,95%
RHYTHM PHARM
110,6800 USD NASDAQ +28,04%
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