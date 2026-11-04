L'action de Rhythm clôture en hausse après l'annonce d'une offre de rachat d'AstraZeneca de 10 milliards de dollars

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4 novembre - ** L'action de Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O a clôturé en hausse de 28%, à 110,68 dollars, à la suite d'un article paru dans la presse faisant état d'une offre publique d'achat de la part d'AstraZeneca AZN.L

** Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a récemment lancé une offre publique d'achat d'environ 10 milliards de dollars sur Rhythm Pharmaceuticals, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier

** L'action RYTM s'échange à 108,44 dollars en séance prolongée

** Selon cet article, AstraZeneca a proposé le mois dernier de payer 124 dollars par action pour cette société de biotechnologie basée aux États-Unis

** AstraZeneca n'a pas souhaité faire de commentaire, tandis que Rhythm n'a pas répondu à une demande de réaction

** Depuis le début de l'année, l'action RYTM a reculé de 1,8%, tandis que l'action AZN a progressé de 1,92%