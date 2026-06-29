L'action de Quantinuum recule alors même que les courtiers émettent des recommandations "d'achat" après la période de silence précédant l'introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** L'action de Quantinuum QNT.O a reculé d'environ 2% lundi, alors même que plusieurs analystes financiers des banques d'investissement ayant pris en charge son introduction en bourse ont émis des notes et des commentaires majoritairement optimistes à l'issue de la période de silence ** Les actions de Quantinuum HON.O , la filiale de Honeywell spécialisée dans l'informatique quantique, ont ouvert à 68 dollars lors de leur entrée au Nasdaq le 4 juin , contre un prix d'introduction en bourse de 60 dollars

** JP Morgan, l’un des chefs de file de l’introduction en bourse, attribue une recommandation initiale « surpondérer » avec un objectif de cours de 97 dollars

** "QNT est un leader de l’informatique quantique, avec une fidélité de porte à deux qubits qui figure parmi les plus élevées du secteur", écrit JP Morgan dans une note publiée lundi

** BofA Global Research, Jefferies, UBS et TD Cowen, entre autres, ont émis des recommandations "acheter" ou équivalentes

** Selon BofA, la toute nouvelle plateforme de QNT, Helios, offre des performances commerciales de pointe et "a déjà séduit des clients tels qu’Amgen et BMW, qui l’utilisent aussi bien dans le cloud qu’en local"

** "Nous considérons QNT comme un leader de l’informatique quantique qui se distingue par la maîtrise de l’ensemble de la pile matérielle et logicielle", indique Jefferies

** Les analystes de TD Cowen écrivent: "Nous lançons notre couverture de QNT avec une recommandation "Achat", car sa technologie quantique de troisième génération à piège ionique atteint déjà des taux de fidélité supérieurs à 99,9%. Combinée à une plateforme logicielle complète et à des qubits logiques de haute précision, nous pensons que QNT pourrait connaître un tournant dans la demande commerciale pour son service quantique dans le cloud d’ici 2028."

** BofA a fixé son objectif de cours à 100 dollars, tandis que Jefferies affiche un objectif de 90 dollars et UBS un objectif de 93 dollars pour QNT. Le titre cotait dernièrement à 74,08 dollars