 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

L'action de Polaris s'envole grâce à la scission de l'unité Indian Motorcycle et aux prévisions de bénéfices
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Aishwarya Jain

Les actions de Polaris PII.N ont augmenté de plus de 9% mardi après que le fabricant de véhicules de sport a déclaré qu'il allait se séparer de son unité Indian Motorcycle et qu'il a prévu un bénéfice au troisième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street en matière de pertes.

La société a également vendu une participation majoritaire dans l'entreprise à la société de capital-investissement Carolwood LP pour une valeur non divulguée.

L'opération devrait accroître le bénéfice annuel de Polaris d'environ 1 dollar par action et augmenter l'Ebitda ajusté d'environ 50 millions de dollars, a déclaré la société dans un communiqué lundi.

"L'entreprise de motocyclettes a toujours été un jeu de volume, et PII a lutté pour stimuler la croissance nécessaire pour amener l'unité à une rentabilité constante", a écrit James Hardiman, analyste chez Citi.

Polaris aurait eu besoin d'investir des capitaux importants pour redresser le segment, a-t-il ajouté.

"Nous pensons que les investisseurs sont satisfaits que le capital soit réaffecté d'une activité à la traîne vers des lignes de produits de longue date sur lesquelles l'actif immatériel de la marque a été construit", a déclaré Jaime Katz, analyste chez Morningstar Equity.

L'opération devrait permettre à Polaris de concentrer davantage de ressources sur son activité principale, les véhicules tout-terrain, dans un environnement concurrentiel difficile, a déclaré Noah Zatzkin, analyste chez Keybanc.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice ajusté par action au troisième trimestre de l'ordre de 31 cents à 41 cents, par rapport à une perte de 16 cents attendue par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

"La publication simultanée et positive des résultats du troisième trimestre nous incite à revoir nos estimations à la hausse et à augmenter notre objectif de prix de 41 à 54 dollars", a déclaré Scott Stember, analyste chez Roth Capital Partners.

Les actions de Polaris, qui ont clôturé en hausse de près de 9 % à 61,36 dollars lundi, se négocient à environ 70,84 fois leurs estimations de bénéfices à terme, contre une médiane de 9,62 dans le secteur.

Valeurs associées

POLARIS
65,960 USD NYSE -5,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank