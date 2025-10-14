L'action de Polaris s'envole grâce à la scission de l'unité Indian Motorcycle et aux prévisions de bénéfices

par Aishwarya Jain

Les actions de Polaris PII.N ont augmenté de plus de 9% mardi après que le fabricant de véhicules de sport a déclaré qu'il allait se séparer de son unité Indian Motorcycle et qu'il a prévu un bénéfice au troisième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street en matière de pertes.

La société a également vendu une participation majoritaire dans l'entreprise à la société de capital-investissement Carolwood LP pour une valeur non divulguée.

L'opération devrait accroître le bénéfice annuel de Polaris d'environ 1 dollar par action et augmenter l'Ebitda ajusté d'environ 50 millions de dollars, a déclaré la société dans un communiqué lundi.

"L'entreprise de motocyclettes a toujours été un jeu de volume, et PII a lutté pour stimuler la croissance nécessaire pour amener l'unité à une rentabilité constante", a écrit James Hardiman, analyste chez Citi.

Polaris aurait eu besoin d'investir des capitaux importants pour redresser le segment, a-t-il ajouté.

"Nous pensons que les investisseurs sont satisfaits que le capital soit réaffecté d'une activité à la traîne vers des lignes de produits de longue date sur lesquelles l'actif immatériel de la marque a été construit", a déclaré Jaime Katz, analyste chez Morningstar Equity.

L'opération devrait permettre à Polaris de concentrer davantage de ressources sur son activité principale, les véhicules tout-terrain, dans un environnement concurrentiel difficile, a déclaré Noah Zatzkin, analyste chez Keybanc.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice ajusté par action au troisième trimestre de l'ordre de 31 cents à 41 cents, par rapport à une perte de 16 cents attendue par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

"La publication simultanée et positive des résultats du troisième trimestre nous incite à revoir nos estimations à la hausse et à augmenter notre objectif de prix de 41 à 54 dollars", a déclaré Scott Stember, analyste chez Roth Capital Partners.

Les actions de Polaris, qui ont clôturé en hausse de près de 9 % à 61,36 dollars lundi, se négocient à environ 70,84 fois leurs estimations de bénéfices à terme, contre une médiane de 9,62 dans le secteur.