L'action de Novartis recule, celle d'Avidity s'envole après un accord biotechnologique de 12 milliards de dollars
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 11:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Novartis NOVN.S a chuté de 1 % lundi suite à l'annonce du projet de la société d'acquérir la biotech américaine Avidity Biosciences RNA.O pour environ 12 milliards de dollars, ce qui représente la plus importante acquisition du fabricant suisse de médicaments sous la direction de Vas Narasimhan.

Avant l'accord avec Avidity, annoncé dimanche, Novartis avait déjà engagé plus de 17 milliards de dollars cette année dans des acquisitions et des accords de licence. Elles sont intervenues alors que le fabricant de médicaments cherche à renforcer son pipeline avant l'expiration de brevets importants pour Entresto, son traitement contre l'insuffisance cardiaque le plus vendu, et pour Xolair, son médicament contre l'asthme.

Bien que les thérapies en phase avancée d'Avidity pour les troubles neuromusculaires s'intègrent bien à l'expertise de Novartis et à ses produits existants, les analystes se sont montrés prudents et l'action de la société suisse, qui a gagné environ 16 % cette année, a glissé.

L'offre de Novartis de 72 dollars en espèces pour chaque action d'Avidity représente une prime de 46 % par rapport au dernier cours de clôture de la biotech vendredi.

L'action d'Avidity a bondi de 43 % pour atteindre 70,45 dollars lors des échanges de prémarché aux États-Unis lundi.

La société de courtage Jefferies a déclaré qu'il y a des questions sur les thérapies d'Avidity, connues sous le nom de conjugués anticorps-oligonucléotides, et sur la manière dont elles atteignent les tissus musculaires et se comportent dans le corps.

"Nous ne pensons pas que l'opération sera sans controverse", ont écrit les analystes de Jefferies dans une note.

Ses thérapies sont conçues pour délivrer du matériel génétique directement aux cellules musculaires affectées par des troubles tels que la dystrophie musculaire de Duchenne ou la dystrophie myotonique de type 1.

BON SIGNE POUR LES FUSIONS ET ACQUISITIONS DANS LE SECTEUR DE LA BIOTECHNOLOGIE

L'accord marque la plus grande acquisition de Novartis depuis que Narasimhan est devenu directeur général en 2018.

C'est la deuxième plus grande acquisition biotechnologique cette année après l'accord de 14,6 milliards de dollars de Johnson & Johnson JNJ.N pour Intra-Cellular Therapies en janvier, ce qui suggère une nette accélération des fusions-acquisitions dans le secteur, selon au moins deux analystes.

Luca Issi, analyste chez RBC, a déclaré que cette tendance est due à une combinaison de facteurs, notamment la baisse des valorisations des biotechnologies et l'assouplissement récent de la politique par le biais d'accords sur le prix des médicaments entre le gouvernement américain et des fabricants tels que Pfizer PFE.N et AstraZeneca AZN.L .

"L'accord entre Pfizer et AstraZeneca et la Maison Blanche a été ressenti comme un tournant par de nombreux investisseurs", a déclaré Issi.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
12 480,000 GBX LSE -0,41%
AVIDITY BIOSCI
49,1500 USD NASDAQ +1,24%
JOHNSON&JOHNSON
190,450 USD NYSE -1,05%
NOVARTIS
102,680 CHF Swiss EBS Stocks -1,35%
PFIZER
24,780 USD NYSE +0,38%
