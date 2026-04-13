L'action de NIO à Hong Kong bondit après que Citi a relevé son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions hongkongaises de NIO 9866.HK , qui fabrique des véhicules électriques intelligents, ont bondi de 7,6% à 52,45 dollars HK, en passe de réaliser leur plus forte hausse en un jour depuis le 1er avril

** Le titre est en tête des gains en pourcentage dans l'indice Hang Seng Tech Index .HSTECH , qui est en baisse de 1%

** Citi réitère sa notation "achat" sur le titre et augmente le prix cible des actions américaines à 7,6 $ contre 6,2 $, et celui des actions hongkongaises à 58,6 HK$ contre 47,3 HK$, en augmentant les prévisions de ventes pour refléter la forte prise de commandes de nouveaux produits par NIO

** Notre opinion positive sur NIO est également soutenue par notre prévision selon laquelle son activité d'échange de batteries devrait atteindre le seuil de rentabilité à partir de 2027E," dit Citi, ajoutant qu'elle s'attend à un dépassement de la marge au T1 et à une reprise du volume et une amélioration du flux de trésorerie aux 2T/3T26E

** Depuis le début de l'année, les actions de Hong Kong ont progressé de 27 %, les actions cotées aux États-Unis de 27,5 %