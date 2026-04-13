 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'action de NIO à Hong Kong bondit après que Citi a relevé son objectif de prix
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 06:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions hongkongaises de NIO 9866.HK , qui fabrique des véhicules électriques intelligents, ont bondi de 7,6% à 52,45 dollars HK, en passe de réaliser leur plus forte hausse en un jour depuis le 1er avril

** Le titre est en tête des gains en pourcentage dans l'indice Hang Seng Tech Index .HSTECH , qui est en baisse de 1%

** Citi réitère sa notation "achat" sur le titre et augmente le prix cible des actions américaines à 7,6 $ contre 6,2 $, et celui des actions hongkongaises à 58,6 HK$ contre 47,3 HK$, en augmentant les prévisions de ventes pour refléter la forte prise de commandes de nouveaux produits par NIO

** Notre opinion positive sur NIO est également soutenue par notre prévision selon laquelle son activité d'échange de batteries devrait atteindre le seuil de rentabilité à partir de 2027E," dit Citi, ajoutant qu'elle s'attend à un dépassement de la marge au T1 et à une reprise du volume et une amélioration du flux de trésorerie aux 2T/3T26E

** Depuis le début de l'année, les actions de Hong Kong ont progressé de 27 %, les actions cotées aux États-Unis de 27,5 %

Valeurs associées

CITIGROUP
124,380 USD NYSE -0,44%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 592,28 Pts Six - Forex 1 -1,16%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
NIO SP ADS-A
6,495 USD NYSE +7,00%
NIO-A
5,400 EUR Tradegate 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/04/2026 à 06:55:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / SEBASTIEN DUPUY )
    Jugement pour Lafarge, accusé de financement du terrorisme en Syrie
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.04.2026 08:23 

    Le tribunal correctionnel de Paris rend lundi son jugement à l'encontre du cimentier Lafarge et huit anciens responsables du groupe accusés de financement du terrorisme pour avoir payé des groupes jihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine au milieu de la ... Lire la suite

  • THALES : Les signaux haussiers sont intacts
    THALES : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 13.04.2026 08:11 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • BOLLORE : Les signaux haussiers sont intacts
    BOLLORE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 13.04.2026 08:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Rouge en vue en Europe, le pétrole grimpe avec la menace de blocus US sur les ports iraniens
    information fournie par Reuters 13.04.2026 08:09 

    par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse à l'ouverture, tandis que le ‌pétrole s'envole et que les actifs refuge comme le dollar montent après l'échec de négociations au cours du week-end entre Washington et Téhéran ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank