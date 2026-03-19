L'action de Micron recule alors que les plans de dépenses considérables éclipsent les bénéfices solides générés par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour) par Kritika Lamba et Joel Jose

Les actions de Micron MU.O ont chuté d'environ 5 % jeudi, le projet du fabricant de puces d'augmenter les dépenses d'investissement ayant inquiété les investisseurs, ce qui a fait perdre de l'éclat à une nouvelle série de résultats trimestriels spectaculaires alimentés par l'IA.

La demande de puces mémoire avancées a grimpé en flèche alors que les géants américains de la technologie investissent des milliards dans la construction de centres de données d'IA, ce qui a entraîné une pénurie de l'offre et une hausse des prix. Cela a permis à Micron de dégager des marges record au cours du trimestre qui s'est achevé en février.

Mais l'entreprise prévoit d'augmenter son plan d'investissement pour l'exercice 2026 de 5 milliards de dollars pour répondre à la demande en plein essor, ce qui portera l'investissement total pour l'année à plus de 25 milliards de dollars, et a déclaré que les dépenses augmenteraient encore en 2027.

L'augmentation des dépenses reflète la hausse des dépenses pour les espaces de fabrication contrôlés et l'augmentation des dépenses pour les nouveaux équipements de production, alors que l'entreprise se prépare à la fabrication en grand volume et aux investissements dans les mémoires dynamiques à accès aléatoire.

La majeure partie de l'augmentation des dépenses provient des travaux d'expansion sur son site de Tongluo, à Taïwan, avec une pression supplémentaire sur les coûts due à l'augmentation des dépenses de construction dans ses projets de fabrication aux États-Unis.

Les dépenses liées à la construction devraient augmenter de plus de 10 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, a déclaré la société.

"Micron a revu à la hausse ses prévisions d'investissements pour continuer à augmenter sa capacité de production. Cela renforce l'idée que la pénurie de mémoire est un phénomène temporaire et que les affaires reviendront à leur nature de produit de base dans les années à venir, à mesure que les capacités seront mises en ligne", a déclaré Mike O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading.

Le fabricant de puces a dépassé les attentes de Wall Street pour le deuxième trimestre et a prévu un chiffre d'affaires de 33,5 milliards de dollars pour le troisième trimestre, plus ou moins 750 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 24,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Micron, dont les actions ont grimpé de plus de 61 % cette année après avoir bondi de plus de 240 % en 2025, est l'un des trois seuls fournisseurs mondiaux de mémoire à large bande passante utilisée dans les systèmes d'intelligence artificielle, avec le sud-coréen Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS .

Les actions d'autres fabricants américains de mémoires tels que Western Digital WDC.O et Sandisk SNDK.O ont chuté d'environ 2 % et 1 %, respectivement.