information fournie par Reuters • 14/07/2026 à 10:49

L'action de la société mère de Lulu bondit après l'annonce d'une révision stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** La société mère de la chaîne de mode Lulu's, Lulu's Fashion Lounge LVLU.O , bonditde 26 ,9% à 10,56 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis environ deux mois si ces gains se confirment

** La société a annoncé lundi soir l'examen de ses options stratégiques

** Cela pourrait inclure une éventuelle opération ou un plan d'autonomie

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action affiche une hausse de 59,4% depuis le début de l'année