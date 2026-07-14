L'action de la société mère de Lulu bondit après l'annonce d'une révision stratégique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 juillet - ** La société mère de la chaîne de mode Lulu's, Lulu's Fashion Lounge LVLU.O , bonditde 26 ,9% à 10,56 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis environ deux mois si ces gains se confirment
** La société a annoncé lundi soir l'examen de ses options stratégiques
** Cela pourrait inclure une éventuelle opération ou un plan d'autonomie
** Depuis le dernier cours de clôture, l'action affiche une hausse de 59,4% depuis le début de l'année
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