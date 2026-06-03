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L'action de la société australienne Swift TV enregistre sa plus forte hausse mensuelle après avoir obtenu la certification Google
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 03:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Les actions de la société australienne Swift TV STV.AX ont grimpé jusqu'à 12,5% pour atteindre 0,009 dollar australien, leur plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 8 mai

** L'entreprise technologique a obtenu la certification de Google GOOGL.O après avoir mené à bien un programme d'intégration et de conformité sur plusieurs années, permettant un déploiement commercial à grande échelle

** Elle indique que cette certification devrait également faciliter les activités d'approvisionnement et de déploiement des entreprises

** “Nous pensons que la combinaison de la technologie certifiée par Google et des fonctionnalités d'entreprise de Swift TV confère à la société une position solide”, a déclaré Brian Mangano, directeur général de Swift TV

** Depuis le début de l'année, l'action Swift a baissé de 10%

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