L'action de la société australienne Nufarm progresse, Morningstar restant optimiste quant à ses résultats semestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 mai - ** L'action Nufarm NUF.AX progresse de 3,5% pour atteindre 3 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 21 mai
** Le titre est en passe d'enregistrer cinq séances consécutives de hausse
** Morningstar souligne la forte amélioration des résultats de l'entreprise agroalimentaire au premier semestre
** Morningstar estime également que son activité Seed Technologies présente un fort potentiel de croissance substantielle, compte tenu d'un niveau de départ faible et d'une stratégie réorientée
** Ajoute que l'estimation de la juste valeur de la société d'analyse financière, à 3,5 dollars australiens, reste inchangée
** Le titre est en passe d'enregistrer une hausse de 23,6% sur la semaine, sa plus forte progression hebdomadaire depuis début février 2022
** Nufarm affiche une hausse de 27,2% depuis le début de l'année, en incluant les fluctuations du jour
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