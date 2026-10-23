L'action de la société australienne EVT progresse grâce à la hausse de son Ebitda au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Le titre EVT EVT.AX progresse de 4% pour atteindre 15,490 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 26 août

** Le titre enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 25 septembre

** La société de divertissement affiche un Ebitda de 72,5 millions de dollars australiens au premier trimestre de l'exercice 2027, en hausse de 17% par rapport au trimestre comparable précédent sur une base normalisée

** EVT affiche des perspectives positives pour l’exercice 2027 et prévoit une année record pour ses hôtels

** La société prévoit pour l’exercice 2027 un Ebitda de Thredbo Alpine Resort compris entre 16 et 20 millions de dollars australiens, contre un consensus Visible Alpha de 16,9 millions de dollars australiens et un Ebitda de 21 millions de dollars australiens pour l’exercice 2026

** Citi attribue à l'action la recommandation "ACHETER" avec un objectif de cours de 17,55 dollars australiens

** Depuis le début de l'année, le titre a progressé de 19,5%