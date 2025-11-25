 Aller au contenu principal
L'action de Kohl's bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** L'action de l'opérateur américain de grands magasins Kohl's KSS.N s'envole de 35 % à 21,24 $ dans les premiers échanges

** Kohl's revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année

** Le bénéfice par action pour l'exercice 2025 devrait se situer entre 1,25 $ et 1,45 $, contre une fourchette précédente de 50 cents à 80 cents

** Les ventes du troisième trimestre s'élèvent à 3,41 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,22 milliards de dollars; le bénéfice par action est de 10 cents, contre une perte estimée à 20 cents - données LSEG

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 12 % depuis le début de l'année

