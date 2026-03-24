L'action de Jefferies s'envole après l'annonce de la préparation d'un rachat potentiel par la société japonaise SMFG

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(Réécriture tout au long de l'article avec des détails et un contexte sur Jefferies, ajout de l'action au titre et au paragraphe 1, graphique sur le cours de l'action Jefferies) par Shivani Tanna et Manya Saini

L'action de Jefferies JEF.N a fait un bond de 10 % dans les échanges avant bourse mardi après que le Financial Times a rapporté que le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T travaille sur des plans en vue d'un éventuel rachat de la banque d'investissement américaine.

SMFG, qui détient une participation de 20% dans la banque, a constitué une petite équipe pour se préparer à une opération potentielle si une baisse du prix de l'action de Jefferies crée une opportunité, a déclaré le journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Jefferies doit faire face aux inquiétudes des investisseurs concernant ses normes de prêt et son goût du risque, suite à son exposition à la banque britannique Market Financial Solutions, qui s'est effondrée, et au fournisseur américain de pièces détachées automobiles First Brands, qui a fait l'objet d'allégations de fraude.

L'action de la banque a chuté d'environ 36 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture, après avoir baissé de 21 % en 2025, ce qui lui donne une capitalisation boursière d'environ 8,2 milliards de dollars.

"Jefferies est notre partenaire important. Nous refusons de commenter des hypothèses ou des rumeurs", a déclaré SMFG, dont la valeur de marché est d'environ 124,4 milliards de dollars.

Reuters n'a pas pu vérifier l'information de manière indépendante.

Jefferies, dont l'action cotée à Francfort a augmenté de plus de 6 %, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LES INVESTISSEURS SE REFROIDISSENT

Jefferies, une banque d'investissement indépendante qui rivalise avec certains des plus grands noms de Wall Street, a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs en raison de son exposition aux entreprises à risque et de sa discipline en matière de gestion des risques, bien que les analystes aient déclaré à plusieurs reprises que la banque restait sur une base solide.

Des investisseurs ont poursuivi Jefferies en justice, alléguant que la banque les avait trompés en investissant dans un fonds lié au fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands, qui devait environ 715 millions de dollars de créances à la branche Leucadia Asset Management de Jefferies. La banque a nié toute malversation.

Au début du mois, Western Alliance WAL.N a poursuivi Jefferies pour ne pas avoir terminé le paiement des 126,4 millions de dollars qu'elle devait à la banque régionale pour des prêts liés à First Brands.

La banque a riposté jours plus tard en arguant que Western Alliance n'avait pas accordé de crédit à la banque d'investissement et a ajouté qu'elle s'attendait à ce que les pertes liées à la faillite de la banque hypothécaire britannique Market Financial Solutions soient inférieures à 20 millions de dollars.

Jefferies devrait publier ses résultats après la clôture des marchés mercredi, donnant ainsi le coup d'envoi d'une saison des résultats très surveillée pour les plus grandes banques de Wall Street.

Les analystes s'attendent à une augmentation des bénéfices, selon les données compilées par LSEG, l'activité principale de la banque devant s'accélérer avec la reprise des fusions et acquisitions en 2026 après une chute qui a duré des années.

L'accent sera toutefois mis sur les commentaires de la direction concernant son exposition à Market Financial Solutions, son différend juridique avec Western Alliance et ses projets de relance de l'action.

La chute du cours de l'action suscite souvent l'intérêt des repreneurs, qui ciblent des actifs à prix réduit en prévision d'un rebond potentiel.

OPPORTUNITÉ D'EXPANSION

Toute transaction pourrait se heurter à des obstacles importants, notamment l'examen réglementaire aux États-Unis de la propriété étrangère d'une institution financière, ainsi que les différences culturelles et opérationnelles qui ont historiquement compliqué les acquisitions bancaires transfrontalières.

Le deuxième groupe bancaire japonais a commencé à prendre une participation dans Jefferies en 2021. En septembre, il a déclaré qu'il investirait 135 milliards de yens supplémentaires (912,84 millions de dollars), portant sa participation de 14,5 % à 20 %.

Le marché boursier japonais connaissant une augmentation de la taille des transactions, un plus grand nombre d'opérations transfrontalières et une hausse des entrées de capitaux étrangers, l'alliance aiderait la branche titres de SMFG à mieux répondre à la demande des émetteurs et des investisseurs, a déclaré un dirigeant à l'époque.

En 2025, Jefferies s'est classé septième dans le classement mondial des banques d'investissement établi par Dealogic, qui classe les entreprises en fonction de leur chiffre d'affaires. La SMFG s'est classée troisième dans les tableaux de classement des revenus des banques d'investissement au Japon, derrière ses rivaux Nomura et Mizuho, selon les données.

Le rapport du FT indique qu'une action de la SMFG japonaise n'est pas imminente, ajoutant qu'il n'est pas certain que les dirigeants de Jefferies soient prêts à vendre à un prix d'action déprimé.

SMFG attendra si les conditions du marché ou la direction de Jefferies ne permettent pas un rachat total, ajoute le journal.