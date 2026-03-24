Qualifié de "province chinoise", Taïwan se retire d'une réunion de l'OMC, une première

Pékin refuse que Taipei participe à des organisations ou événements internationaux sous les dénominations "Taïwan" ou "République de Chine".

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Après avoir été qualifié de "province chinoise" par Yaoundé, Taïwan a annoncé mardi 24 mars qu'il ne participerait pas, pour la première fois, à une importante réunion de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au Cameroun,

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré avoir formulé une "vive protestation" auprès du Cameroun pour avoir appelé l'île "Taïwan, province de Chine" dans les documents de visa remis à la délégation taïwanaise avant son départ. La conférence ministérielle, organe décisionnel suprême de l'OMC, se tiendra du 26 au 29 mars à Yaoundé.

Le Cameroun a ensuite accordé aux membres de la délégation une "exemption de visa", mais ce nouveau document ne mentionnait pas leur nationalité, comportait des fautes d'orthographe dans certains noms anglais et identifiait la quasi-totalité des membres comme étant des femmes, a indiqué le ministère taïwanais dans un communiqué. Il a jugé que cela montrait que le pays hôte "n'avait aucune intention sincère de résoudre le problème".

"Le ministère des Affaires étrangères réaffirme que notre pays a adhéré à l'OMC en tant que 'territoire douanier distinct' non subordonné à aucun autre membre , et que notre droit égal à participer ne doit pas être bafoué", a-t-il ajouté.

"Territoire douanier distinct de Taïwan"

La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle s'oppose ainsi à tout ce qui paraîtrait conférer à Taïwan, reconnu diplomatiquement par seulement une dizaine de pays dans le monde, le statut d'État indépendant.

Pékin refuse que Taipei participe à des organisations ou événements internationaux sous les dénominations "Taïwan" ou "République de Chine" (le nom officiel du gouvernement taïwanais) et bloque toute tentative en ce sens.

Taïwan a adhéré à l'OMC en 2002 sous le nom de "Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen, Matsu (Taipei Chinois)".

La Chine entretient des relations particulièrement conflictuelles avec les autorités insulaires depuis une dizaine d'années et l'arrivée au pouvoir sur l'île du Parti démocrate progressiste, une formation politique aux positions traditionnellement indépendantistes.

"La tentative des autorités du Parti démocrate progressiste de manipuler la question de la participation (à cette réunion de l'OMC) à des fins politiques est absolument méprisable", a réagi mardi Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "Leurs manœuvres provocatrices visant à obtenir l'indépendance sont vouées à l'échec et ne feront que les couvrir de honte", a-t-il dit lors d'un point presse régulier.

L'OMC a refusé de commenter.