L'action de HP sous pression après l'échec des prévisions et les plans de réduction des coûts

26 novembre - ** L'action du fabricant de PC HP HPQ.N a baissé de 2,3 % à 23,76 $ ** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 de 2,90 à 3,20 $, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 3,33 $ - LSEG

** La société vise à supprimer 4 000 à 6 000 emplois dans le monde d'ici à l'exercice 2028 afin de rationaliser ses activités

** Les inquiétudes des investisseurs concernant un environnement opérationnel plus difficile pour HP à l'approche de l'année fiscale 26 se sont concrétisées", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan

** La société de courtage ajoute que la hausse est limitée jusqu'à ce qu'il y ait "une plus grande visibilité sur une amélioration de la toile de fond macroéconomique ou un cycle de marchandises plus bénin"

** L'action est notée "hold" en moyenne; le PT médian est de 27,4 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, HPQ a baissé d'environ 25,5 % cette année