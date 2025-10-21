L'action de General Motors bondit alors que le constructeur automobile revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel de base

21 octobre - ** L'action de General Motors GM.N augmente de près de 8 % à environ 62,7 $ avant bourse

** Le constructeur relève ses prévisions de bénéfice annuel de base de 10,0-12,5 milliards de dollars à 12,0-13,0 milliards de dollars, anticipant un impact plus faible des droits de douane

** Le groupe relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2025, les portant de 8,25 $ à 10,00 $ à 9,75 $ à 10,50 $

** Le BPA ajusté du troisième trimestre de 2,8 $ dépasse les estimations des analystes de 2,31 $, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 48,59 milliards de dollars dépasse également les prévisions de 45,26 milliards de dollars

** L'action du constructeur rival Ford F.N augmente de près de 2,5 % à environ 12,3 $

** À la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 8,9 % depuis le début de l'année