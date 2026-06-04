L'action de CrowdStrike chute, le “moment Mythos” n'ayant pas réussi à rassurer les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture générale) par Akriti Shah et Jaspreet Singh

L'action de CrowdStrike CRWD.O a chuté de 8 % jeudi après que les prévisions trimestrielles de la société n'ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, même si la demande en logiciels de cybersécurité a été stimulée par l'annonce par Anthropic de son modèle d'IA Mythos.

Si les pertes persistent, la capitalisation boursière de la société de cybersécurité, qui s'élève à 190,29 milliards de dollars, pourrait diminuer de 14 milliards de dollars.

Certains analystes ont attribué cette chute à des prises de bénéfices de la part des investisseurs, les actions de CrowdStrike ayant bondi d'environ 90 % depuis la publication du dernier rapport financier de la société en mars. À la clôture de mercredi, le titre affichait une hausse de près de 60 % depuis le début de l'année.

CrowdStrike, à l'instar de ses concurrents tels que Palo Alto Networks PANW.O , a bénéficié d'une forte demande pour ses logiciels de cybersécurité basés sur l'IA, les entreprises cherchant à sécuriser leurs systèmes contre les attaquants utilisant la technologie pour voler des données.

“Ce que le moment Mythos a prouvé, c'est que le monde, à commencer par les laboratoires d'IA de pointe eux-mêmes, a pris conscience que l'IA a besoin d'un écosystème de cybersécurité”, a déclaré George Kurtz, directeur général de CrowdStrike, lors de la conférence téléphonique avec les analystes.

Ses commentaires reflétaient ceux de ses concurrents du secteur. Mais selon les analystes, les investisseurs espéraient une croissance encore plus forte, alors que Kurtz vantait “un déluge de demandes de la part de clients, de prospects et de partenaires” à la suite du lancement en avril du projet Glasswing d’Anthropic , visant à sécuriser des logiciels critiques à l’aide de Mythos.

“La préparation face au paysage des menaces post-Mythos a atteint son paroxysme, la question principale étant: “Mon organisation est-elle protégée?”, a déclaré Kurtz. Le sentiment des investisseurs, autrefois assombri par la crainte que les outils d'IA ne perturbent la demande en outils de sécurité, a évolué pour considérer ces modèles comme un catalyseur essentiel de la demande.

Les actions de Netskope NTSK.O ont chuté de 18,6 %, tandis que celles de Palo Alto ont reculé de 2,2 %.

Selon les données compilées par LSEG, les actions de CrowdStrike se négociaient à 137,74 fois leurs bénéfices estimés pour les 12 prochains mois, contre 68,91 fois pour Palo Alto.

À la suite de ces résultats, au moins 19 courtiers ont relevé leurs objectifs de cours pour le titre, et un seul l'a abaissé.

“Même si les attentes à court terme ont peut-être été un peu revues à la hausse après la récente remontée, nous continuons de voir une marge pour une nouvelle expansion des multiples”, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.