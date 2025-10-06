 Aller au contenu principal
L'action de Critical Metals s'envole après la publication d'un rapport de Reuters selon lequel Washington envisagerait une prise de participation
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Critical Metals CRML.O ont bondi de plus de 75 % dans les échanges de pré-marché lundi après que Reuters a rapporté que l'administration Trump discutait d'une prise de participation dans la société minière en phase de développement, citant quatre personnes familières avec les discussions.

Si l'accord est conclu, le gouvernement américain aura un intérêt direct dans le plus grand projet de terres rares du Groenland.

Au début de l'année, le président Donald Trump a invoqué des pouvoirs d'urgence pour stimuler la production nationale de minéraux essentiels dans le cadre d'un vaste effort visant à contrebalancer le contrôle quasi total de la Chine sur le secteur.

Le président Trump a déjà suggéré que les États-Unis prennent le contrôle du Groenland en raison de son emplacement stratégique et de ses riches ressources minérales.

Les États-Unis ont récemment pris des participations dans des entreprises qui exploitent des minéraux critiques, comme Lithium Americas LAC.TO et MP Materials MP.N .

Les terres rares sont un groupe de 17 métaux utilisés dans l'électronique grand public, les véhicules électriques, les moteurs d'avion et les applications militaires.

Critical Metals, qui souhaite sécuriser le lithium et les terres rares pour les marchés américain et européen, a acquis le gisement de Tanbreez au Groenland l'année dernière pour 5 millions de dollars en espèces et 211 millions de dollars en actions.

La société new-yorkaise a demandé au début de l'année une subvention de 50 millions de dollars au titre de la loi sur la production de défense (Defense Production Act) et, au cours des six dernières semaines, Washington a entamé des pourparlers en vue de convertir cette subvention en une participation au capital, ont indiqué trois des sources.

Si l'accord se concrétise, la conversion de 50 millions de dollars équivaudrait à une participation d'environ 8 %, bien que les négociations ne soient pas encore terminées, ont précisé les sources.

Une partie des discussions porte sur la manière de structurer les bons de souscription pour donner à Washington cette participation.

À la dernière clôture, les actions de Critical Metals ont gagné plus de 17 % depuis le début de l'année, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 786,9 millions de dollars.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

