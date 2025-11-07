L'action de Celanese bondit, le fabricant de produits chimiques dépassant ses estimations de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de produits chimiques spécialisés Celanese CE.N a dépassé les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre mercredi, grâce à ses mesures de réduction des coûts.

Le fabricant d'acide acétique a déclaré qu'il restait sur la bonne voie pour générer un flux de trésorerie disponible de 700 à 800 millions de dollars en 2025, grâce à des réductions de coûts et de stocks, ainsi qu'à la synchronisation des fonds de roulement.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 8 % après la clôture de la séance.

Les fabricants mondiaux de produits chimiques ont dû faire face à une faible demande industrielle et à une surcapacité chinoise qui ont réduit la demande sur les marchés finaux et les marges.

Un contrôle rigoureux des coûts a permis à son homologue Dow Inc DOW.N d'annoncer une perte trimestrielle ajustée plus faible que prévu, tandis que LyondellBasell LYB.N a dépassé les attentes en matière de bénéfices.

Les revenus de Celanese ont chuté de près de 9 % pour atteindre 2,42 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que les coûts des ventes ont diminué, passant de 2,03 milliards de dollars à 1,9 milliard de dollars.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour le quatrième trimestre compris entre 85 cents et 1,00 $, inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 1,01 $, selon les données compilées par LSEG.

Celanese a déclaré que la baisse séquentielle des bénéfices serait partiellement compensée par ses réductions de coûts.

Le mois dernier, la société a déclaré qu'elle cesserait ses activités dans son usine de fibres d'acétate à Lanaken, en Belgique, au cours du second semestre 2026 et qu'elle licencierait environ 160 employés sur le site.

Elle prévoit également de vendre son activité Micromax à Element Solutions ESI.N pour environ 500 millions de dollars en espèces afin de générer des liquidités et de réduire la dette.

La société basée à Irving, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,34 $ par action au cours du trimestre juillet-septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,22 $.