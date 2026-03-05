L'action de Broadcom s'envole grâce à de solides perspectives de revenus pour les puces d'IA

5 mars - ** L'action de Broadcom AVGO.O a augmenté de 6 % dans les transactions de pré-marché jeudi après que la société ait projeté que les revenus des puces d'IA dépasseraient 100 milliards de dollars d'ici 2027 et annoncé un nouveau programme de rachat de 10 milliards de dollars

** L'entreprise a également publié une forte prévision de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, soit ~22,0 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 20,56 milliards de dollars selon LSEG, signalant une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle personnalisées et ses équipements de réseau

** Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que les prévisions de chiffre d'affaires de Broadcom pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, bien plus élevées que prévu, et la visibilité nettement améliorée de son pipeline de semi-conducteurs d'intelligence artificielle devraient favoriser une nouvelle hausse de l'action

** L'action s'est récemment négociée à 26 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne de 22 fois sur cinq ans, selon les données du LSEG

** La note moyenne des 51 analystes couvrant le titre est "buy", avec 49 recommandations "buy" ou "strong buy" et deux "hold"

** AVGO a chuté de ~8,3% depuis le début de l'année, comparé à une baisse de 1,9% sur le Nasdaq .IXIC , et reste ~23% en dessous de son plus haut intraday historique de 414,61$ atteint le 10 décembre 2025